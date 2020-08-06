На Запоріжжі викрили банду шкуродерів, які знімали і продавали моторошні відео

У Запорізькій області викрили групe шкуродерів, які знімали порно з тваринами, піддаючи їх страшній смерті. Поліція затримала трьох учасників, які продавали доступ до відео в соцмережі "Вконтакте" з таким контентом за 50 доларів

Жертвами шкуродерів в одному з сіл Вільнянського району ставали коти, собаки, кури, гуси та інші тварини. Так, 4 серпня зоозахисниця з Києва Світлана Лаврікова попросила опізнати шкуродерку на відео. "Актрису" з порноролика упізнав дехто з однокласників. Це Христина, їй 24 роки - вона і була головною учасницею порновідео з закатованими і мертвими тваринами. Інформацію про неї і моторошні фото розмістив Telegram-канал "Це Запоріжжя".

Банда шкуродерів з Запоріжжя (фото: Telegram)

Але потім виявилося, що "працювала" Христина не одна. Групу очолював 52-річний Олександр, допомагала йому в цьому дружина.

"24 річна дівчина була головною актрисою в роликах з вбивствами і тортурами тварин. Крім таких роликів трійця знімала і порно за участю знерухомлених тварин. Зняте відео збоченці завантажували в заборонену соцмережу Вконтакте, і продавали таким же збоченцям", - йдеться в повідомленні.

Шкуродерка Христина (фото: Telegram)

Коли правоохоронці 5 серпня прийшли з обшуком, у дворі знайшли частини тіла різних тварин. Також вони вилучили комп'ютер і телефон з цілим архівом порноматеріалів, банківські картки, секс-іграшки, гроші та інші докази злочинів. Про це повідомляє Нацполіція області.

У Христини кілька акаунтів в соцмережі, доступ до яких вона продає за гроші. На деяких вона викладала свої оголені фото і відео. Інші призначалися для відео з жорстокими вбивствами тварин. Вона також записувала відео еротичного характеру, в деяких з них поєднувала порнографію і шкуродерство.

На даний момент відомо, що шкуродерці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що в Києві помітили цинічного шкуродера. Він труїв і вбивав котів.