Били ногами по голові: в Запоріжжі п'яні малолітки побили бездомних (відео)

Малолітні негідники напали на бездомних, які їх не чіпали
В інтернеті з'явилося відео, на якому п'яні підлітки б'ють бездомних, які не проявляли ніякої агресії по відношенню до них. Відео інциденту опублікував запорізький активіст Андрій Лукін на своїй сторінці в Instagram.
Хлопці з пивом б'ють бездомних просто так ні за що. При цьому бездомні навіть нікуди не тікали і не робили ніяких захисних дій. Зараз їх розшукують люди, які хочуть їм пояснити, що бити беззахисних людей недобре.
"Малолітні негідники напилися горючої суміші і вирішили відігратися за все, що не виходить в житті на слабких духом і тілом людей... Потрібно знайти негідників. Відзначайте друзів і робіть репост!!!" - підписав відео активіст.
Підлітки побили бездомних в Запоріжжі (фото: instagram.com/prana.108)
У поліції повідомили, що почали перевірку за фактом цього інциденту.
Підлітки побили бездомних в Запоріжжі (фото: instagram.com/prana.108)
Користувачі мережі також прокоментували цю подію.
Скріншоти з Instagram
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