Били ногами по голові: в Запоріжжі п'яні малолітки побили бездомних (відео)

Підлітки побили бездомних в Запоріжжі (иллюстартивное фото: facebook.com/dnpr.panorama)

Малолітні негідники напали на бездомних, які їх не чіпали

В інтернеті з'явилося відео, на якому п'яні підлітки б'ють бездомних, які не проявляли ніякої агресії по відношенню до них. Відео інциденту опублікував запорізький активіст Андрій Лукін на своїй сторінці в Instagram.

Хлопці з пивом б'ють бездомних просто так ні за що. При цьому бездомні навіть нікуди не тікали і не робили ніяких захисних дій. Зараз їх розшукують люди, які хочуть їм пояснити, що бити беззахисних людей недобре.

"Малолітні негідники напилися горючої суміші і вирішили відігратися за все, що не виходить в житті на слабких духом і тілом людей... Потрібно знайти негідників. Відзначайте друзів і робіть репост!!!" - підписав відео активіст.

Підлітки побили бездомних в Запоріжжі (фото: instagram.com/prana.108)

У поліції повідомили, що почали перевірку за фактом цього інциденту.

Підлітки побили бездомних в Запоріжжі (фото: instagram.com/prana.108)

Користувачі мережі також прокоментували цю подію.

Не дай Бог їм дітей до кінця життя! Дурний биомусор;

Перша думка: тварі, мерзоти... Але треба дивитись в глиб... Як шкода, що колись маленькі і милі новонароджені мальчата перетворилися у таких відморозків. Хоча, якщо привезти на Чорну гору і приставити дуло до голов, почнуть же ж пісятися...

Звичайно, страшні їхні дії! Але страшніше їх безкарність... на жаль, але бесіди з ними вже марні, профілактики з ними проводити і т. д. І я більш ніж впевнено дивлюся на те, що їм все ж нічого не буде, ну хіба що невелике презирство від тих, хто їх знає, проте дивлячись на це відео, більше починаєш оцінювати ту чи іншу ситуацію. Страшно.

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