У Запоріжжі нетверезий батько жорстоко побив свого маленького сина

У Запоріжжі батько побив сина (Колаж РБК-Україна)

Однорічний малюк повзав по підлозі біля абсолютно п'яних батьків

У Запоріжжі чоловік, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, жорстоко побив свого сина. Його також підозрюють у скоєнні пограбування. Про це повідомили в прес-службі Патрульної поліції Запоріжжя.

Дзвінок на гарячу лінію патрульної поліції надійшов у неділю, 7 липня, близько 18:00. Сусіди повідомили, що однорічна дитина піддається насильству з боку своїх батьків. Коли патрульні прибули за вказаною адресою, вони виявили в квартирі чоловіка, який був у стані сильного алкогольного сп'яніння. На поліцію він відреагував неадекватно.

На підлозі квартири лежала жінка, яка не в змозі була розмовляти і пересуватися. А поруч з нею повзав однорічний малюк. При огляді у дитини виявили забої по тілу і синці на голові. Хлопчика госпіталізували в дитячу лікарню.

У Запоріжжі чоловік побив свого однорічного сина (фото: Патрульна поліція)

Батька, який імовірно завдав дитині тілесні ушкодження, доставили у відділення поліції, де з'ясувалося, що він може бути причетний до іншого злочину в тому ж районі – за годину до приїзду патрульних, поряд з зазначеним будинком, пограбували людину на вулиці

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Закарпатті п'яний адвокат збив маленьку дівчинку. Дитина загинула.

А також розповідали про те, що у справі про вбивство 13-річної дівчинки під Дніпром з'явилися нові деталі.