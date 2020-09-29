В Запоріжжі неадекват бив шибки і атакував машину "швидкої": нові подробиці

В Запоріжжі неадекватний чоловік розбив скло і намагався увірватися в машину швидкої допомоги, коли лікарі були зайняті пацієнтом. Це сталося в одному зі спальних районів міста.

Медики кажуть, що за кілька хвилин до інциденту з цим чоловіком спілкувалася поліція, але попри його агресивну поведінку правоохоронці поїхали з місця конфлікту. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Цікаво, але швидку викликала поліція, після того, як п'яна бійка закінчилася для одного з учасників переламаною ногою. Поки лікарі надавали допомогу всередині машини, чоловік з вулиці почав бити бічні скла.

Працівниця швидкої допомоги розповіла, що добре, що в цей момент вона була повернена до вікна спиною, проте у неї вся голова була в уламках скла і було навіть травмоване плече. При цьому рама вдарила її по голові.

У Запоріжжі чоловік розбив скло в машині швидкої (відео: YouTube)

Якби не хлопці, які прибігли на допомогу лікарям, невідомо, що сталося б далі. Працівники швидкої кажуть, що напади на медичні бригади трапляються часто.

Очевидці розповіли, що чоловіки спочатку разом випивали, а потім влаштували бійку. Юрист каже, що поліція залишила забіяку, щоб не було проблем в майбутньому.

"Будь-яке застосування сили для поліцейського небезпечно тим, що будуть скарги, необхідно буде складати якісь пояснення, куди з'являтися", - заявив юрист Денис Штабовенко.

Нагадаємо, у Дніпрі хлопець влаштував погром у супермаркеті і вибив двері головою.

Раніше під Миколаєвом п'яний чоловік серед білого дня забив до смерті людини.