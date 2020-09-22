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У Запоріжжі чоловіка побили молотком в маршрутці: завдали кілька ударів в голову

Автор: Роман Мирончук

У маршрутному таксі побилися четверо пасажирів

У Запоріжжі В маршрутному автобусі сталася бійка між чотирма чоловіками. Троє людей побили одного пасажира. При цьому йому завдали кілька ударів молотком по голові.

Інцидент стався в неділю, 20 вересня, близько 18:30. Після бійки потерпілому знадобилася медична допомога. Лікарі діагностували численні тілесні ушкодження. Про це повідомляє поліція Запорізької області.

Правоохоронці встановили, що між місцевим жителем 1985 року народження і трьома невідомими чоловіками, в салоні маршрутного автобуса виник конфлікт, який переріс у бійку.

Чоловіка побили молотком в маршрутному автобусі (фото: zp.npu.gov.ua)

До розслідування цього інциденту поліція залучила службового пса на прізвисько "Форс". Німецькій вівчарці вдалося учути молоток, який використовував один з нападників. Зараз господарський інструмент направлено на експертне дослідження.

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Чоловіка побили молотком в маршрутному автобусі (фото: zp.npu.gov.ua)

Поліції вдалося затримати зловмисників і ними виявилися раніше неодноразово судимі місцеві жителі 1986, 1991 і 1994 року народження. Вони затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Нагадаємо, в селищі Слобожанське Харківської області 17-річний підліток побив 32-річного чоловіка, а потім його втопив дерев'яною палицею на очі своїх друзів.

Раніше в Сумах пасажир понівечила кондуктора через маску. У жінки на руках і обличчі численні гематоми, забій 3-го і 4-го пальців лівої руки і променевої кістки на правій руці.

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