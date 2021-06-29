У Запоріжжі чоловік жорстоко побив дівчину в магазині, а "копи" його відпустили: "ну нікого ж не вбили"

Також вона опублікувала відео з камер спостереження, на яких видно напад і побиття.

На місце події прибули патрульні. Постраждала написала заяву в поліцію. Зловмисника затримали, проте вже через годину відпустили зі словами "ну нікого ж не вбили".

Так, чоловікові загрожує штраф або громадські роботи строком на рік, розповіла Некрасова.

У постраждалої після нападу був зламаний ніс, вона отримала численні забої та струс мозку.

Чиновник зазначила, що дівчина страждає від насильства з боку колишнього співмешканця не вперше. Також повідомляється, що постраждала кілька разів зверталася в поліцію, але реакції не було ніякої, і чоловік продовжував її переслідувати та погрожувати.

"Це вже не перший його напад. До цього була зламана рука і купа побоїв. Дівчина 3 рази писала заяву, їй сказали, що немає відео підтвердження. Цього разу відео є, але я думаю - результату не буде. Постійно її переслідує, погрожує", - написала Некрасова.

Відео: у Запоріжжі чоловік побив колишню дівчину в магазині, де вона працює

Зі слів колег постраждалої дівчини, пара жила разом, але деякий час тому розлучилися, передає місцеве видання "Індустріалка".

У мережі на сторінці чоловіка в листопаді був пост, в якому він розповів, що заручений. У дівчини ж на сторінці немає жодного фото зі своїм екс-бойфрендом.

Як розповіла сама постраждала, раніше вони з колишнім співмешканцем думали одружитися. А причиною розриву відносин називає неодноразові побиття, пише ТСН.

Також вона стверджує, що чоловік по телефону погрожував її вбити.