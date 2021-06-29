RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Запоріжжі чоловік жорстоко побив дівчину в магазині, а "копи" його відпустили: "ну нікого ж не вбили"

Автор: Володимир Костирін

У Запоріжжі чоловік жорстоко побив колишню кохану в магазині одягу, де вона працює. Після нападу дівчину забрала "швидка допомога". Також постраждала ще одна співробітниця торгової точки, яка заступалася за нещасну, і намагалася вгамувати нападника.

Про це розповіла заступник голови Запорізької ОДА Злата Некрасова у своєму Instagram.

Також вона опублікувала відео з камер спостереження, на яких видно напад і побиття.

На місце події прибули патрульні. Постраждала написала заяву в поліцію. Зловмисника затримали, проте вже через годину відпустили зі словами "ну нікого ж не вбили".

Так, чоловікові загрожує штраф або громадські роботи строком на рік, розповіла Некрасова.

У постраждалої після нападу був зламаний ніс, вона отримала численні забої та струс мозку.

Чиновник зазначила, що дівчина страждає від насильства з боку колишнього співмешканця не вперше. Також повідомляється, що постраждала кілька разів зверталася в поліцію, але реакції не було ніякої, і чоловік продовжував її переслідувати та погрожувати.

"Це вже не перший його напад. До цього була зламана рука і купа побоїв. Дівчина 3 рази писала заяву, їй сказали, що немає відео підтвердження. Цього разу відео є, але я думаю - результату не буде. Постійно її переслідує, погрожує", - написала Некрасова.

Відео: у Запоріжжі чоловік побив колишню дівчину в магазині, де вона працює

Зі слів колег постраждалої дівчини, пара жила разом, але деякий час тому розлучилися, передає місцеве видання "Індустріалка".

У мережі на сторінці чоловіка в листопаді був пост, в якому він розповів, що заручений. У дівчини ж на сторінці немає жодного фото зі своїм екс-бойфрендом.

Як розповіла сама постраждала, раніше вони з колишнім співмешканцем думали одружитися. А причиною розриву відносин називає неодноразові побиття, пише ТСН.

Також вона стверджує, що чоловік по телефону погрожував її вбити.

Як повідомлялося, днями в центрі Дніпра чоловік з ножем накинувся в магазині на жінку з однорічною дитиною - виявилося, що нападником був цивільний чоловік потерпілої.

Нагадаємо також, що нещодавно у Харкові відпустили неадеквата, який напав на дівчинку на вулиці, і став душити серед білого дня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжяполицияпобиттямагазиндомашнее насилие