У Запоріжжі молодики по-звірячому побили пенсіонерів на дорозі

В Запоріжжі компанія молодих людей жорстоко побила пенсіонерів на дорозі за повільну їзду в машині. НП сталася на дамбі проспекту Соборного у напрямку до зупинки Гагаріна, біля однієї з заправок. Про кричущий інцидент повідомив на своїй Facebook-сторінці Сергій Барбашин.

Молоді люди на автомобілі MG 5 (держ. номер АР 6341СО) обігнали машину Skoda Fabia і притиснули до узбіччя. Хлопці побили сидячих людей в машині ногами і бейсбольними бітами.

"Молоді "бандити" вирішили навчити їздити пенсіонерів в тому ж швидкісному режимі, в якому самі пересуваються в населеному пункті, але вже за допомогою біти і ударів ніг. Спочатку вони били по кузову автомобіля Skoda Fabia, в якому знаходилися 3 пасажири - пенсіонери чоловіки і одна жінка", - написав автор посту.

Молоді люди продовжували безчинство, а потім поїхали, забувши на місці свого друга.

"Після цього одному з пасажирів Skoda Fabia водій автомобіля MG 5 завдав кілька ударів битою по грудній клітці (результат - забій грудної клітки), а його напарник ногами побив другого самого фізично слабкого 65-ти річного пасажира Skoda Fabia (результат - перелом ноги в трьох місцях). Після акту переваги над пенсіонерами юні бандосики поклали біту в багажник свого авто і зникли з місця події, забувши третього друга", - сказано в повідомленні на сторінці.

Зараз постраждалі перебувають у лікарні, а нападників розшукує поліція.

Один з хлопців, який бив людей (фото: Facebook/Сергій Барбашин)

Як ми раніше писали, у центрі Дніпра чоловік жорстоко побив жінку ногами по голові.