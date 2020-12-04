У Запоріжжі матір продала сина за 600 гривень

У Запоріжжі матір продала свою дитину (колаж РБК-Україна)

У Запоріжжі затримали жінку, яка продала свого малолітнього сина чоловікові. "Покупець" дитини хотів, щоб він просив милостиню на вулицях міста. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Жінка зустрілася з невстановленою особою і повідомила, що передає свого 12-річного сина за грошову винагороду в розмірі 600-700 гривень в день для заняття жебрацтвом.

Представники поліції 3 грудня правоохоронці задокументували факт отримання грошей в розмірі 600 гривень за передачу малолітнього хлопця "покупцеві".

Зазначимо, що жінка пристойно одягнена, але в квартирі панує повний бардак. Що її спонукало до такого вчинку - поки невідомо.

У Запоріжжі жінка продала сина (фото: facebook.com/UA.National.Police)

Зараз правоохоронні органи затримали 53-річну жінку. Вона буде проходити перед судом за статтею "Торгівля людьми" Кримінального кодексу України. Горе-матері загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. На даний момент триває подальше досудове розслідування.

У Запоріжжі жінка продала свого 12-річного сина

Як ми писали раніше, в кропивницкой школі багатодітну матір зацькували з-за боргу у фонді класу.