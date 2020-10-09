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У Запоріжжі кінь пожертвував собою, рятуючи подругу від загибелі

Автор: Володимир Костирін

Жеребець затулив собою конячку, на яку летіла машина

У Запоріжжі на острові Хортиця сталася смертельна ДТП за участю тварини - автомобіль збив коня, в результаті чого скакун помер від отриманих травм.

У винуватця нічної аварії 8 жовтня забрали водійське посвідчення. Про це передає видання "ZаБор".

Попередньо встановлено, що 51-річний чоловік за кермом легковика "Москвич" мчав по дорозі, і в цей момент попереду з'явилася конячка.

Водій не загальмував, і в останній момент перед машиною раптом вискочив жеребець, який фактично затулив своїм тілом кобилу, тим самим врятував їй життя ціною свого.

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Після удару поранений кінь залишився лежати на дорозі, і через деякий час помер.

На Хортиці кінь загинув під колесами "Москвича" (фото: прес-служба патрульної поліції Запорізької області)

Зазначається, що це далеко не перша ДТП на Хортиці, яка закінчувалася смертю коня. Так, подібні випадки відбувалися навесні, близько півтора року тому та у 2015-му.

Раніше повідомлялося, що нещодавно у Києві насмерть збили лося, який жив у лісопосадках і нерідко з'являвся на відео в соцмережах.

Нагадаємо, рік тому під Львовом коні злякалися авто на дорозі та перевернули віз із людьми - тоді в результаті інциденту загинула людина, ще двоє травмовані.

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