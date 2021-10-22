У Запоріжжі "клофелінщиця" переборщила з препаратом і вбила чоловіка: "пішло не за планом"

Так, чоловік і жінка обкрадали громадян. Зокрема, раніше неодноразово судима місцева мешканка та її спільник розробили "план" та підшукували нетверезих осіб біля закладів відпочинку.

Зазначається, що жінка зав’язувала з такою людиною знайомство та пропонувала продовжити розпивати спиртні напої у затишному місці, переважно в парках та на майданчиках відпочинку. Там вона додавала у напої медичний препарат нейролептичної дії.

Потім потерпілі знаходились у безпорадному стані, а зловмисники відбирали мобільні телефони, золоті прикраси, гроші, банківські картки тощо.

Однак, одного разу все пішло не за планом. А саме внаслідок взаємодії снодійного препарату з алкоголем це призвело до смерті 27–річного потерпілого. Тоді жінка діяла сама і її затримали.

Жінку звинуватили у скоєнні крадіжок, розбійних нападах та умисному вбивстві з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 185, ч. 2, ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 357 КК України), а її спільника – у крадіжках та розбійному нападі (ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 357 КК України).

Жінці світить 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а її спільнику – 8 років 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією майна.