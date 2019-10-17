У Запоріжжі дівчатка-підлітки жорстоко побили школярок: скандал отримав продовження

Історія з побиттям дівчаток-підлітків на шкільному стадіоні отримала продовження. Одну з дівчаток, яку поставили на коліна і били, госпіталізували в лікарню. Одна з кривдниць лаялася матом в її бік і завдавала удари в голову і тулуб. Зараз комунарський районний суд Запоріжжя відправив під домашній арешт 15-річну школярку, яка знущалася над дівчинкою.

Як повідомляє прес-служба суду, підозрювана проходить по статті хуліганство.

"Неповнолітня підозрювана ввечері 12 жовтня 2019 року, перебуваючи на стадіоні однієї зі шкіл Комунарського району в місті Запоріжжі, та невстановлена особа підійшли до неповнолітньої Л. і почали наносити їй удари в обличчя. Довівши потерпілу до безпорадного стану, Б. змусила її стати на коліна і просити у неї вибачення і цілувати взуття", – йдеться в повідомленні.

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Підозрювана, її захисник і законний представник заперечували проти клопотання слідчого і просили призначити міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Проаналізувавши представлені докази, слідчий суддя прийшов до висновку, що підозра неповнолітньої Б. у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення є обгрунтованою.

Суддя задовольнив клопотання слідчого в повному обсязі, застосувавши до дівчинки запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період з 19 годин до 6:00 наступної доби.