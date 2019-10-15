У Запоріжжі дівчата-підлітки жорстоко побили школярок: у мережу потрапило відео

Підлітки жорстоко побили двох дівчат у Запоріжжі на шкільному стадіоні. Інцидент стався в Комунарському районі на вулиці Парамонова в суботу, 12 жовтня. А на наступний день відео зі знущаннями з'явилося в мережі Telegram.

На відеозаписі видно, що дівчину поставили на коліна і змусили просити пробачення. На обличчі школярки садна, а група підлітків світить їй в обличчя ліхтариками.

"Ти голосно кричиш на всі трибуни Лєна Акуратна пробач! (мабуть, Акуратна - це прізвище. - Ред.)", - каже жертві побиття кривдниця.

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Підлітки побили школярок у Запоріжжі (відео: facebook.com/operativeukr)

Незважаючи на те, що дівчина виконує вимоги, агресивна школярка продовжує тортури, завдаючи ударів ногами по голові. Крім того, дівчині погрожували відрізати язик.

Варто відзначити, що перед тим, як зняти відео зі знущаннями підлітки побили ще одну дівчину, яку госпіталізували з різними травмами обличчя і тіла.

Одній з нападниць, вже оголосили про підозру за статтею КК України ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб). 15-річній школярці загрожує покарання у вигляді обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі до чотирьох років.

Тим не менш, родичі жертв побиття кажуть, що у агресорки є впливові родичі в правоохоронних органах.

Підлітки побили школярок у Запоріжжі (відео: YouTube/ТСН)