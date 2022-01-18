У Запоріжжі діти після відвідин популярного ігрового парку масово потрапляють до лікарні: розбиті голови та кінцівки

Катерина привела свого сина в розважальний центр і відпустила пограти в коробі, який наповнений м'якими кубиками.

Хлопчик стрибав і при падінні вдарився об борт короба. Саме в тому місці, де впала дитина, було відсутнє м'яке покриття мату.

Дитину негайно госпіталізували та зараз він знаходиться у відділенні нейрохірургії обласної дитячої лікарні - у нього розсічення на голові більше ніж 11 см.

Як розповіла мама, біля рентген-кабінету в лікарні вона зустріла ще кілька батьків з дітьми, які також відвідували цей розважальний парк.

"Виходячи з рентген-кабінету, наступними в черзі були мама з дитиною на руках з переломом, як виявилося пізніше. Як думаєте звідки? Наступними в черзі на рентген були батьки з дитиною років 5-6. Вже здогадалися звідки? Випадковість? Не думаю, в цьому закладі немає умов для безпечного відпочинку наших дітей", - розповіла жінка.

Як відзначають місцеві жителі, раніше цей розважальний парк для дітей користувався великою популярністю.

На кожному атракціоні там знаходилися працівники, які ретельно стежили за кожною дитиною.

Але нещодавно в парку все змінилося і тепер за безпекою дітей повинні стежити батьки.

У сина Катерини струс мозку і черепно-мозкова травма. Він проходить лікування в лікарні, а жінка вже написала заяву в поліцію і прокуратуру.

Вона додала, що директор парку вже їй зателефонувала і сказала, що була у відрядженні. За словами керівниці Катерина зрозуміла, що про інцидент та дізналася з соціальних мереж.

І це дуже дивно, оскільки після падіння в заклад викликали швидку допомогу і про це знає весь персонал парку.

Директор пообіцяла переглянути камери спостереження і розібратися в тому, що сталося. Відшкодувати збитки або вибачитися директор Fly Kids поки не намагалася.