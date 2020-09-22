Запоріжжя не боїться COVID-19: у місті гуляють і відриваються, як в останній раз

У Запоріжжі в період пандемії коронавірусу і карантинних обмежень провели масштабний музичний фестиваль. На захід прийшли десятки тисяч людей. Всі вони були без масок, а про соціальну дистанцію ніхто не згадував. Подія пройшла 19-20 вересня і називалося "Khortytsia Freedom".

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відреагував на подію під час пандемії. Він розкритикував організаторів заходу і назвав те, що відбувається "трешем".

Степанова зазначив, що "Khortytsia Freedom" зібрала понад кілька десятків тисяч осіб.

"У мене немає жодного питання до людей, у мене питання до організаторів. Вибачте, але це просто "треш" якийсь, то що ви робите. Іншого слова в мене просто немає", – сказав Степанов.

Міністр сказав, що мери міст завойовують собі репутацію не тим способом, яким потрібно. Такі заходи загрожують суспільству і сприяють розповсюдженні інфекції.

Відзначимо, що в цьому році на фестивалі виступило багато українських зірок. Серед них - Сергій Бабкін, Міша Романова, "ДахаБраха" та інші.

У Запоріжжі відгуляли масштабний фестиваль

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