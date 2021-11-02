У Запоріжжі бабуся насильно змушувала онуку кататися на гойдалкці (відео)

Так, інцидент стався в Шевченківському районі міста.

На відео видно, що бабуся гуляла з онукою на дитячому майданчику. Однак, в якийсь момент вона почала вимагати, щоб дівчинка пішла кататися на гойдалках. Дівчинка відмовилась, але літня жінка вирішила насильно покатати внучку.

Зокрема, у той момент жінка спіткнулася й впала сама прямо на онучку. Коли старенька встала, то ще надавала дитині потиличників.

Також, попри небажання кататися, дівчинка все ж сіла на гойдалку. Тоді бабуся сіла на дитячому майданчику й спостерігала за онукою.

У коментарях користувачі вражені від вчинку літної жінки.