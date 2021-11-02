RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Запоріжжі бабуся насильно змушувала онуку кататися на гойдалкці (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Запоріжжі бабуся, яка гуляла з онукою на дитячому майданчику, насильно садила її на гойдалку та била по голові.

Відео оприлюднили в Telegram-каналі "Запоріжжя ХЗП".

Так, інцидент стався в Шевченківському районі міста.

На відео видно, що бабуся гуляла з онукою на дитячому майданчику. Однак, в якийсь момент вона почала вимагати, щоб дівчинка пішла кататися на гойдалках. Дівчинка відмовилась, але літня жінка вирішила насильно покатати внучку.

Зокрема, у той момент жінка спіткнулася й впала сама прямо на онучку. Коли старенька встала, то ще надавала дитині потиличників.

Також, попри небажання кататися, дівчинка все ж сіла на гойдалку. Тоді бабуся сіла на дитячому майданчику й спостерігала за онукою.

У коментарях користувачі вражені від вчинку літної жінки.

  • У дитини надалі слово гойдалки буде страхом;
  • Дати потиличників за те що дитина не хоче кататися на гойдалці? Серйозно? Я сподіваюся там є адекватні батьки;
  • Дівчина йде й оглядається, видно часто отримує;
  • Вони б ще дитину насильно з гірки спустила;
  • А чому ніхто не втрутився і не врятував дитину!;
  • Де батьки дівчинки? Вони знають, що так поводяться з їх донькою.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові мати била маленького сина в прямому ефірі Instagram.

Також ми писали, що у Херсоні школяр постійно знущався з учнів і викладачів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжябабушка