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В Запорожье торгуют товарами с оккупированных территорий: фотофакт

Фото: В Запорожье продают товары из Приднестровья (instagram.com/hyevoezp)
Автор: Людмила Жукова

В Запорожье продают товары из оккупированного Россией Приднестровья. Так утверждают местные жители. Речь идет о консервированной кукурузе в банках.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram hyevoezp.

Что известно о товарах

"Консервы с оккупированных территорий продают в супермаркетах Запорожья. Их производят в захваченном Россией Приднестровье", - сказано в сообщении.

Так, на банке с кукурузой указан адрес производителя - город Тирасполь, республика Молдова. Импортером является ТОВ "Дистреко" из города Одессы.

В Запорожье продают товары из Приднестровья (фото: instagram.com/hyevoezp)

Что думают украинцы по этому поводу

В комментариях пишут, что в местном АТБ продают батончики из Беларуси, но эта информация не проверена.

  • Там в АТБ еще сладкие батончики есть с Белорусии, что до войны, что во время,как продавали так и продают.
  • Ну Молдова давно с ПМР договорились что те маркируют как Молдова+гешефт и могут импортировать, так что зрада отменяется.
  • Вчера взяла эту кукурузу. На банке написано: м. Кам‘янка, Респ. Молдова.
  • Молдова это Европа, причем тут РФ.

Отметим, что город Тирасполь - это город на левом берегу Днестра, столица непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

 

Как мы ранее писали, в украинских магазинах на 26% подорожал популярный овощ.

Ранее мы сообщали, какие продукты осенью взлетят в цене, а какими товарами не стоит запасаться.

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