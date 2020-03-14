ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Якщо запідозрили коронавірус: українцям пояснили, що не можна робити при симптомах

STYLERЖиття    14.03.2020 - 06:54
Якщо запідозрили коронавірус: українцям пояснили, що не можна робити при симптомах
Коронавірус - які симптоми COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Які симптоми коронавіруса і куди звертатися, пояснив лікар-інфекціоніст

Карантин в Україні через коронавірус, який стрімко поширюється Європою, було введено з 12 березня по 3 квітня. Обмежувальні заходи покликані знизити ризики захворювання COVID-19 громадянами, а головний санітарний лікар Віктор Ляшко звернувся до людей похилого віку з проханням бути максимально обережними через інфекцію та закликав по можливості залишатися вдома.

Так, більше за інших небезпека заразитися коронавірусом - у людей у віці 60+, а також громадян з хронічними хворобами (діабет, захворювання серця і легенів).

Медики рекомендують в цілях профілактики частіше і ретельно мити руки - щонайменше 20 секунд в мильній воді або з використанням гелевих антисептиків; чхати в хустку або у згін ліктя, уникати людей із симптомами ГРВІ, а при виявленні підозр на COVID-19 залишатися вдома і подзвонити лікарям.

Які симптоми коронавіруса і подальші дії

Тривожними "дзвіночками" є сухий кашель та біль у горлі, підвищена температура. В таких випадках людині настійно рекомендують не бігти в лікарню, а самоізолюватися вдома і зв'язатися із сімейним лікарем та детально описати симптоми. Також не можна нехтувати масками - щоб не заразити інших людей.

Якщо договір із сімейним лікарем не підписаний, потрібно зателефонувати по гарячих телефонах МОЗ або Національної служби здоров'я, і фахівці пояснять, як діяти далі. Про це розповів лікар-інфекціоніст вищої категорії, старший викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА, кандидат медичних наук Юрій Жигарев, передають "Факти".

"Але навіть у разі банального ГРВІ або грипу важливо побути кілька днів вдома. Якщо потрібно вийти, наприклад, в аптеку, обов'язково одягайте захисну маску. Немає маски - замотайте обличчя шарфом. Не вітайтеся за руку зі знайомими, чхайте у зігнутий лікоть. Часто мийте руки з милом або протирайте їх антисептичними вологими серветками, використовуйте санітайзери", - каже він.

Також інфекціоніст звернув увагу, що відомості про інкубаційний період вірусу постійно змінюються, причому в бік збільшення: спочатку 14 днів, потім 20 і навіть понад місяць.

"Змінилася інформація про те, наскільки заразний вірус (вірулентний). З'ясувалося, що одна хвора людина в середньому заражає трьох - п'ятьох, але є супер-розповсюджувачі, які можуть інфікувати і сотню людей. Велика ймовірність заразитися у того, хто протягом 15 і більше хвилин знаходиться ближче ніж у 2 метри від хворого", - сказав медик.

Нагадаємо, що коронавірус вже забрав життя двох громадян України - 71-річної жінки з Житомирської області, яка відвідувала Польщу, і 65-річної українки в Італії.

"Русский мир" небезпечніше за коронавірус: Супрун зробила різку заяву Глава МОЗ "передрік" смерть від коронавіруса третині українців (відео)
Новини України симптомыКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся