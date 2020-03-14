Якщо запідозрили коронавірус: українцям пояснили, що не можна робити при симптомах

Коронавірус - які симптоми COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Які симптоми коронавіруса і куди звертатися, пояснив лікар-інфекціоніст

Карантин в Україні через коронавірус, який стрімко поширюється Європою, було введено з 12 березня по 3 квітня. Обмежувальні заходи покликані знизити ризики захворювання COVID-19 громадянами, а головний санітарний лікар Віктор Ляшко звернувся до людей похилого віку з проханням бути максимально обережними через інфекцію та закликав по можливості залишатися вдома.

Так, більше за інших небезпека заразитися коронавірусом - у людей у віці 60+, а також громадян з хронічними хворобами (діабет, захворювання серця і легенів).

Медики рекомендують в цілях профілактики частіше і ретельно мити руки - щонайменше 20 секунд в мильній воді або з використанням гелевих антисептиків; чхати в хустку або у згін ліктя, уникати людей із симптомами ГРВІ, а при виявленні підозр на COVID-19 залишатися вдома і подзвонити лікарям.

Які симптоми коронавіруса і подальші дії

Тривожними "дзвіночками" є сухий кашель та біль у горлі, підвищена температура. В таких випадках людині настійно рекомендують не бігти в лікарню, а самоізолюватися вдома і зв'язатися із сімейним лікарем та детально описати симптоми. Також не можна нехтувати масками - щоб не заразити інших людей.

Якщо договір із сімейним лікарем не підписаний, потрібно зателефонувати по гарячих телефонах МОЗ або Національної служби здоров'я, і фахівці пояснять, як діяти далі. Про це розповів лікар-інфекціоніст вищої категорії, старший викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА, кандидат медичних наук Юрій Жигарев, передають "Факти".

"Але навіть у разі банального ГРВІ або грипу важливо побути кілька днів вдома. Якщо потрібно вийти, наприклад, в аптеку, обов'язково одягайте захисну маску. Немає маски - замотайте обличчя шарфом. Не вітайтеся за руку зі знайомими, чхайте у зігнутий лікоть. Часто мийте руки з милом або протирайте їх антисептичними вологими серветками, використовуйте санітайзери", - каже він.

Також інфекціоніст звернув увагу, що відомості про інкубаційний період вірусу постійно змінюються, причому в бік збільшення: спочатку 14 днів, потім 20 і навіть понад місяць.

"Змінилася інформація про те, наскільки заразний вірус (вірулентний). З'ясувалося, що одна хвора людина в середньому заражає трьох - п'ятьох, але є супер-розповсюджувачі, які можуть інфікувати і сотню людей. Велика ймовірність заразитися у того, хто протягом 15 і більше хвилин знаходиться ближче ніж у 2 метри від хворого", - сказав медик.

Нагадаємо, що коронавірус вже забрав життя двох громадян України - 71-річної жінки з Житомирської області, яка відвідувала Польщу, і 65-річної українки в Італії.