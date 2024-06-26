Предотвратить отравление: 4 основных правила безопасного приготовления пищи

Всегда обрабатывайте руки и поверхности

Регулярно мойте руки

Прежде чем погружаться в любой рецепт, мойте руки теплой водой с мылом в течение минимум 20 секунд - и повторяйте это во время и после приготовления пищи, как советует Арчи Магулас, специалист по безопасности пищевых продуктов на горячей линии Министерства сельского хозяйства США

Мытье рук особенно важно после работы с сырым мясом, птицей, морепродуктами или яйцами, которые, по данным Центров контроля и профилактики заболеваний, могут распространять микробы, вызывающие пищевые заболевания.

Так же мойте руки перед употреблением пищи, а также после почесывания носа, кашля, чихания, посещения туалета, уборки мусора, прикосновения к домашним животным или к корму.

Мойте руки перед приготовлением пищи (иллюстративное фото: Freepik)

Следует отметить, что дезинфицирующее средство для рук не является полноценной заменой мытья рук на кухне - хотя и убивает бактерии.

Мойте кухонное оборудование до и после использования

Кроме того, всегда мойте посуду, тарелки и разделочные доски - фактически любой кухонный инвентарь, который вы будете использовать. Снова же, используйте теплую мыльную воду и мойте после приготовления каждого вида пищи.

Мойте продукты

Промывайте фрукты и овощи под прохладной проточной водой непосредственно перед употреблением, советует Гайда Батарсех Хаверн, магистр медицины в Университете штата Мичиган.

Это необходимо, даже если продукт имеет несъедобную кожуру (например, арбуз или апельсин), поскольку на кожуре может быть грязь и микробы.

Не следует использовать мыло или моющие средства, так как продукты пористые - это может привести к попаданию остатков мыла в организм и вызвать отравление.

Также не рекомендуется полоскать сырое мясо - это приведет к распространению бактерий на раковине, губках и других предметах. Поэтому, в случае мытья мяса следует убрать из умывальника все вещи, а после - обработать поверхности средством для очистки.

Разделяйте пищу

Это жизненно важно для предотвращения перекрестного загрязнения - переноса патогенов с одной поверхности на другую. К примеру, если вы готовите сырую рыбу на разделочной доске, а затем используете ее для нарезки салата, овощи подхватят микробы из сырой рыбы.

И хотя лосось будет приготовлен (микробы уничтожатся), салат будет съеден сырым, а значит, он все еще будет иметь вредные микробы.

Поэтому рекомендуют использовать отдельные разделочные доски для свежих продуктов и сырого мяса, птицы и морепродуктов.

Разделяйте сырые и готовые к употреблению продукты в пакетах и холодильнике

Разделять сырые и готовые к употреблению продукты также необходимо, независимо от того, где они находятся - в пакетах для продуктов или в холодильнике.

Это можно сделать, положив сырые продукты в полиэтиленовые пакеты или контейнеры, как рекомендует Министерство сельского хозяйства США.

Готовьте до правильной температуры

Термическая обработка необходима для уничтожения патогенов - однако смотреть на цвет и текстуру пищи недостаточно. Чтобы быть уверенным, следует использовать пищевой термометр.

Пищевой термометр позволяет проверить внутреннюю температуру мяса, птицы и яиц. Это не только защитит от вредных пищевых бактерий, но и поможет вам избежать перепекания и получить вкусную еду.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, следующие продукты следует готовить при этих безопасных для употребления температурах:

сырая говядина, свинина, баранина и телятина (в виде стейков, жаркого или отбивного) должны достичь внутренней температуры минимум 63 градуса, прежде чем их снимать с огня;

сырая говядина, свинина, баранина и телятина должны быть приготовлены к внутренней температуре минимум 72 градуса;

сырую курицу следует готовить к внутренней температуре в 74 градуса.

Проверяя внутреннюю температуру, вставляйте термометр в самую толстую часть мяса. Щуп не должен касаться хрящей (хрящей), костей или жира.

Охлаждайте пищу быстро

Хотя может возникнуть соблазн оставить еду про запас для перекуса, это может привести к тому, что бактерии (такие, как сальмонелла и кишечная палочка) размножатся до уровня, который может вызвать болезнь.

Это может произойти, когда пища слишком долго сохраняется при комнатной температуре и достигает от 4 до 60 градусов - диапазона, известного как температурная опасная зона.

Как безопасно хранить остатки пищи

Охлаждать остатки пищи советуют не дольше, чем в течение двух часов после приготовления, а если температура в комнате составляет 32 градуса - до часа.

После поместите их в герметичный контейнер для хранения и храните не дольше нескольких дней в соответствии с рекомендуемым температурным режимом.