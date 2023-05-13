3 секрета ухода за зоной декольте, которые сохраняют молодость и красоту кожи

Сохранить молодость и красивый вид зоны декольте помогут простые правила ухода за кожей. При этом важны не только косметические средства, но и некоторые другие нюансы, которые стоит учитывать каждой женщине.

Об этом рассказали на странице по уходу за кожей Gomash Cosmetics в Instagram .

Как правильно ухаживать за зоной декольте

"Зона декольте самая первая выдает ваш реальный возраст наряду с шеей. Декольте - это не тот небольшой участок от шеи до начала груди. На самом деле оно начинается сразу под нижней челюстью и заканчивается под грудью. И когда мы говорим об уходе за зоной декольте, то подразумевает именно этот участок тела", - пишут эксперты.

Также они добавляют, что на эту зону можно наносить крем для лица, но тогда его придется покупать чуть ли не каждую неделю. При этом отмечают, что неважно, что указано на этикетке - для лица, для тела или для декольте. Гораздо важнее, что внутри.

Первое правило ухода

Первое правило ухода за зоной декольте - антивозрастные компоненты для шеи и участка над грудью, хорошее питание и увлажнение для кожи груди.

Можно выбрать крем, масло, сыворотку или маску, главное, чтобы в составе были следующие вещества:

сильные увлажнители (мочевина, масло карите и др.);

гиалуроновая кислота;

пептиды;

антиоксиданты;

ретинол;

ниацинамид;

кислоты (если на груди бывают сыпь или акне).

Второе правило ухода

Нужно носить удобный бюстгальтер, нигде ничего не передавливает. В зоне декольте замедленный лимфоток, поэтому дополнительное давление лишь усугубит состояние кожи и ускорит ее старение.

Третье правило ухода

"Пытайтесь не спать на боку. Именно во время сна в такой позе и появляется та страшная вертикальная морщина между грудью, которая сигнализирует о начале старения кожи. И, поверьте, со временем разгладить ее будет все труднее", - объясняют эксперты.