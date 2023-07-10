Заплатил самую высокую цену. На фронте погиб киевский актер Филипп Виннер

Что известно о гибели Филиппа Виннера

"Сегодня у Филиппа день рождения. Мало исполниться 32. Но сегодня стало известно о его гибели. Филипп был актером, творцом и воином. Светлая память", - написал Максим Девизоров, актер сериала "Первые ласточки", который служит в ВСУ.

На гибель Филиппа также отреагировала актриса и режиссер Анна Хижняк.

"Сколько доброты и любви ты подарил. Сколько смеха. Я помню, когда ты сказал, что пойдешь защищать нашу страну. И как ты всегда старался держаться? Твоя мать воспитала настоящего мужчину. И я горжусь тобой. И люблю всем сердцем. Ты там навсегда. И в наших счастливых местах. Местах счастливых людей", - написала Анна.

Друзья и родные на странице актера оставляют комментарии со соболезнованием и воспоминаниями об Филиппе.

Филипп ушел в армию в первые дни полномасштабной войны (фото: facebook.com/PhilipWinner189)

Актер даже на фронте читал поэзию

Филипп вступил в ряды ВСУ в первые дни после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Актер служил в 26-м отдельном стрелковом батальоне. С декабря 2022 находился на "нули" на Донецком направлении.

До войны актер играл в киевском "Живом театре", был студентом киношколы Ukrainian Film School. Ранее работал в "Чесному театрі", был актер драматического театра в КНУКиМ, а также окончил курсы актерского мастерства в Университете имени И. К. Карпенко-Карого.

Филипп до войны был актером в столичном "Живом театре" (фото: facebook.com/PhilipWinner189)

Актер периодически делился своими мыслями о войне и писал посты из передовой.

"Мы меняем реальность каждый день, после каждого нашего поступка... Что такое Судьба? Это знает Тарас Григорьевич Шевченко. Я это пытаюсь только понять. И сейчас, после прохождения жарких, безумно морозных, дождливых и недоспанных дней войны, после взгляда Смерти в мои глаза… я на 100% отдаю себе отчет и понимаю, чего я хочу в своей жизни. И какую цену я готов за это заплатить, какой путь пройти", - написал Филипп в мае.

Также на передовой актер записывал эмоциональные видео, где читал поэзию украинских поэтов. Свое последнее видео актер записал в окопе в июне. На нем актер читает поэзию Василия Симоненко "Є у коханні будні і свята".