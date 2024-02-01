RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Заплаканная Дорофеева сделала откровенное признание: что произошло

Почему певица расплакалась (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Полина Иваненко

Певица Надя Дорофеева показала подписчикам неожиданное фото. На нем артистка плакала и не скрывала настоящих эмоций. Кроме того, она рассказала, почему решила быть честной с фанами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Instagram Дорофеевой.

Что рассказала певица

На новом фото Дорофеева плакала и позировала без фильтров и макияжа. В описании к селфи певица вспомнила, что до этого демонстрировала фотографии, на которых она выглядела более эффектно.

"Баланс. Он нужен во всем. Если посмотрите предыдущее фото в моей инсте - там я в роскошном красном платье, с красивым мейком и красными губами, улыбающаяся, яркая и такая уверенная. На этом фото тоже я - грустная, растерянная и травмированная. Кто из них настоящая? Ответ - обе", - призналась Дорофеева.

Дорофеева показалась в слезах (скриншот)

По словам певицы, раньше она хотела показывать себя только в хорошем настроении. Дорофеева пыталась быть "легкой, ненапряжной, счастливой" и в идеальном ракурсе. Впрочем, сейчас она изменила свое решение. Но почему именно плакала артистка - осталось загадкой.

"Наверное, соцсети навязывают это всем нам. Но это не о подлинности. PS Нет, ныть и жаловаться я не собираюсь, просто хочу, чтобы вы хотя бы иногда видели здесь и такую меня", - добавила артистка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Надя Дорофеевазвезды шоу-бизнеса