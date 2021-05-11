Тих, хто записався через "Дію", щеплюватимуть від COVID-19 у суботу та неділю

Відповідну ініціативу висловив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході наради за участю глави держави при обговоренні питання вакцинації від COVID-19 громадян, які записалися на щеплення через "Дію".

Такою послугою вже скористалися понад півмільйона громадян.

В офісі президента розповіли, що було схвалено рішення про те, що їх будуть прищеплювати по суботах і неділях.

"Президент підтримав пропозицію міністра охорони здоров'я щодо впровадження окремих днів, а саме - вихідних, для вакцинації цих осіб. Їх наразі 532 тисяч", - йдеться в публікації.

Також в ОПУ поінформували про ведення робіт з імплементації COVID-паспортів, запустити які планують до 1 липня.

Повідомляється, що зараз Україна очікує європейські зразки, щоб узгодити з ними власні документи.