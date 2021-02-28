Запис на вакцинацію, підвищення пенсій та іпотека під 7%: що чекає на Україну з 1 березня

В Україні з 1 березня 2021 року чинності набирає безліч запланованих нововведень. Серед них – запис на вакцинацію від коронавіруса для населення, індексація пенсій, зміна тарифів ЖКГ, нові ставки по іпотеці, підвищення вартості проїзду в поїздах і багато іншого.

Що зміниться в Україні з 1 березня 2021 – читайте в матеріалі Styler.

Запис на вакцинацію

З 1 березня люди у віці від 18 до 59 років зможуть записатися на вакцинацію проти коронавірусу. Це можна зробити двома способами:

в додатку та на порталі Дія, обравши послугу Запис в лист очікування вакцинації від Covid-19;

через національний контакт-центр МОЗ з питань розповсюдження Covid-19 через телефон 0-800-60-20-19.

Самостійно реєструватися потрібно тільки для введення першої дози. Записом для введення другої ін'єкції буде займатися лікар, який робив щеплення.

Іпотека під 7%

З 1 березня в Україні запрацює програма іпотечного кредитування під 7% річних. Такі позики видаються на 20-30 років з першим внеском 20% від вартості житла.

При цьому учасником такої програми може стати будь-який громадянин, у якого немає власної нерухомості або діючих договорів на фінансування будівництва житла. Але, щоб отримати кредит, максимальний розмір середньомісячного сукупного чистого доходу позичальника та членів його сім'ї повинен бути на рівні 10-кратного розміру місячної середньої зарплати в регіоні, де знаходиться житло. Максимальна сума іпотеки становить 2 млн грн.

Індексація пенсій

З 1 березня пенсійні виплати в Україні зростуть на 11%. В цілому пенсії підвищать для 8 млн українців та у середньому виплати зростуть на 308 грн. Мінімальне підвищення очікується в районі 100 гривень.

Однак збільшення пенсій в березні буде стосуватися українців, які отримують виплати за віком, по інвалідності, втраті годувальника та за вислугою років (медпрацівники, вчителі, чий стаж складає не менше 30 років за фахом).

Подорожчання залізничних квитків

З 1 березня ціни на залізничні квитки в Україні щомісяця будуть підвищувати приблизно на 2%. Внаслідок цього компанія очікує, що додаткові доходи складуть 557,9 млн грн.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій вже порадив українцям купувати квитки заздалегідь, щоб отримати до 40% знижки на них.

Комунальні тарифи

У березні максимальна ціна на газ складе 6,99 за один кубометр. Частина постачальників вже почала знижувати ціни нижче граничної позначки та газ у деяких компаніях коштує від 6,7 до 6,96 за один кубометр.

Ціни на тепло і гарячу воду для населення міняти не будуть до кінця опалювального сезону.

Ціна на електроенергію до кінця березня буде залишатися незмінною. Частина населення отримає компенсацію за підвищення тарифу – це торкнеться тих, у кого встановлено електроопалення.