Запас карман не тянет. Эти продукты к новогоднему столу лучше купить уже сейчас

Уже меньше, чем через месяц, в Украине будут праздновать Рождество, а за ним и Новый год. Эти даты не обходятся без праздничного стола, за которым собирается каждая семья.

Что же купить перед новогодними праздниками, чтобы сэкономить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что купить на новогодний стол заранее

Алкоголь

Конечно, почти никакие посиделки за праздничным столом не обходятся без алкоголя. И даже если вы не фанат спиртного, откупорить бутылочку игристого на Новый год - не будет плохой идеей.

Поэтому сейчас в магазинах можно найти кучу акционных предложений на игристые вина отечественного и импортного производства. Отметим, что перед самыми праздниками цены на алкоголь поднимаются на 10-20%.

Купите алкоголь на праздники раньше времени (фото: freepik.com)

Красная икра

Если говорить о закуске - бутерброды с икрой, то купить ее стоит и нужно уже сейчас. Это продукт, который не портится, в отличие от овощей и фруктов, которыми вы не запасетесь раньше времени.

Это касается и всех консервов. Если "охотиться" на акционные предложения в супермаркетах, то уже сейчас можно приобрести по выгодным ценам - красную икру, тунца, шпроты, сардины (на салат "Мимоза"), если вы его, конечно, готовите.

Также спокойно можно приобрести оливки и маслины в баночках, ананасы, кукурузу и горошек, которые будут ждать своего времени у вас на кухне.

Красную икру можно купить уже сейчас (коллаж РБК-Украина)

Сладости

Конфеты в коробках и шоколад уже начали продавать по скидкам, ведь день святого Николая. Это можно использовать, чтобы запастись вкусностями на Рождество и Новый год. Вы сможете сэкономить на конфетах до 20%, потому что перед самыми праздниками они взлетят в цене.

Сливочное масло

Очень многие хозяйки готовят на новогодние праздники выпечку собственноручно. Это может быть рождественский штолен или праздничный торт с кремом. Для этого, конечно, нужно сливочное масло, которым можно запастись уже сейчас. Его акционная цена во многих магазинах страны стартует от 55 гривен за 180 грамм.

Сухофрукты

Уже сейчас в специальных отделах магазинов и еженедельных ярмарках можно купить большое разнообразие сухофруктов. Они пригодятся для приготовления узвара и праздничного рождественского штолена.