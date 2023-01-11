Запомните эти 7 способов! Они помогают облегчить симптомы ПМС

Как облегчить симптомы ПМС

Предменструальный синдром - симптомокомплекс, который возникает за 1-2 недели до начала менструации: головные боли, перепады настроения, плаксивость, изменения аппетита, вздутие живота. Три из четырех женщин заявляют, что у них есть ПМС, чаще в возрасте 30-40 лет.

Какие причины ПМС

Изменения гормонального фона, связанные с менструальным циклом

Нарушение синтеза серотонина (гормона радости)

Дефицит кальция, магния и витамина В6, препятствующий выработке ряда гормонов.

Как облегчить симптомы ПМС

Сон не менее 8-9 часов в день. Для нормальной работы нервной системы и, главное, половой железы, гипофиза, очень важен отдых. Старайтесь ложиться спать до 23.00 - это способствует нормальной циклической выработке гормонов.

Успокоиться и нормализовать сон помогут теплая ванна и отвары ромашки, мяты и мелиссы, простейшие растительные препараты: валериана и пустырник.

Избегайте чрезмерных нагрузок. Если есть возможность, постарайтесь перенести принятие сложных решений и работу, требующую концентрации внимания на удачное время. Больше гуляйте на свежем воздухе и порадуйте себя.

Данные рекомендации помогут уменьшить симптомы (скриншот)

Расслабьтесь. Чтобы оптимизировать работу нервной системы, принимайте контрастный душ, медитируйте, занимайтесь дыхательной гимнастикой и йогой. А вот посещение тренажерного зала и аэробического зала лучше отложить.

Чтобы предотвратить отеки, вздутие и тяжесть в животе, измените немного свое питание. Исключите из рациона продукты, вызывающие метеоризм: бобовые, капусту, сдобу, газированные напитки, жирные и сладкие блюда. Меньше соли - она задерживает жидкость.

Ешьте больше термически обработанных овощей, нежирного мяса, курагу, изюма, печеного картофеля - в них содержится много магния и кальция, особенно необходимых в этот период организма.

Принимайте витамины, особенно комплексы, содержащие витамины группы А, В и Е. Они улучшают работу половых желез и выработку гормонов, помогают справиться с ПМС и другими женскими проблемами.

Исключите из рациона эти продукты во время ПМС (скриншот)