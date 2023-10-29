Запомните признаки этого опасного заболевания: это поможет спасти жизнь

Инсульт - это острое нарушение мозгового кровообращения, что приводит к повреждению тканей мозга. 15 миллионов человек во всем мире ежегодно страдают от него, из них пять миллионов умирают, еще пять - получают инвалидность, и еще пять - поправляются.
30% людей младше 45 лет не знают признаков этого опасного заболевания. Центр общественного здоровья в комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как распознать инсульт и что нужно делать, если вы заметили у человека его признаки.
Чтобы распознать инсульт, попросите человека:
Проблема с выполнением даже одной из задач может являться признаком инсульта. Если вы заметили у человека признаки инсульта, сразу вызывайте скорую.
Не существует "безопасного" курения. Обычные сигареты, электронные, табачные изделия для нагрева и кальяны - вредны. Из-за влияния табака клетки крови налипают на стенки сосудов и образуют тромбы, которые могут привести к стенокардии, инфаркту или инсульту.
Старайтесь употреблять пять порций фруктов, овощей и ягод ежедневно, не более одной чайной ложки соли, не более 10 чайных ложек добавленного сахара, больше клетчатки, больше полезных масел, меньше животных жиров и трансжиров.
Недостаточная физическая активность влияет не только на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, но и способствует избыточной массе тела и ожирению. Делайте зарядку утром и разминайтесь в течение дня. Постепенно можно добавлять упражнения по силовой тренировке мышц.
Для здоровья сердца важно регулярно заниматься разными видами спорта (фото: Freepik)
Безопасной дозы алкоголя нет. Снимать стресс алкоголем тоже плохая идея. Лучше всего справиться со стрессом поможет прогулка на свежем воздухе или другая физическая активность.
Нагрузка на сердце увеличивается с количеством лишних килограммов. Измерить индекс массы тела (ИМТ) можно по формуле: вес (кг)/рост в метрах в квадрате (м2). Возможен лишний вес, если показатель выйдет ≥ 25,0.
Дополнительно измерьте окружность талии - это поможет определить распределение жира в организме. При охвате талии более 94 сантиметров у мужчин и более 80 сантиметров у женщин увеличивается риск сердечных заболеваний и диабета, поскольку такие цифры могут свидетельствовать об ожирении.
На развитие болезней сердца и сосудов влияют такие биологические показатели как артериальное давление и холестерин.
Часто инфаркты и инсульты являются осложнением постоянного повышения АД более 140/90 миллиметров ртутного столбика. Регулярные "скачки" давления могут привести к атеросклерозу, аневризме, а также развитию хронического состояния - артериальной гипертензии.
Холестерин важен для функционирования клеток организма. Однако существует так называемый плохой холестерин (LDL-холестерин), высокий уровень которого в крови формирует бляшки на стенках артерий и ухудшает кровообращение. Это может привести к сужению артерий, повышенному давлению и развитию ишемической болезни сердца и другим сердечно-сосудистым заболеваниям.
Некоторые сердечно-сосудистые заболевания могут длительно не проявляться и иметь бессимптомное течение. Поэтому важно следить за своим образом жизни, самочувствием и при малейшем подозрении обращаться за консультацией к врачу.
Ранее мы рассказывали, какие 13 факторов повседневной жизни повышают риск развития инсульта.
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