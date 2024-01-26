Без запаха и цвета: украинцев предупредили о газе, который провоцирует рак легких

Радон - невидимый радиоактивный газ. Он представляет серьезную опасность для здоровья. Поэтому важно знать, как уберечься от его негативного влияния.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья.
В природе радон образуется несколькими путями, в частности, при распаде урана, который используют, например, в строительных материалах, а следовательно, в них также может присутствовать радон.
Радон не имеет ни цвета, ни запаха и относится к инертным газам, то есть не вступающим в химические реакции. В то же время он растворяется в воде, крови и тканевой жидкости. Период его полураспада короткий - всего 3,8 суток.
Попавший в воздух с поверхности почвы радон рассеивается в атмосфере. Он тяжелее воздуха, поэтому может накапливаться на первых и цокольных этажах зданий, в подвалах.
Радон и его дочерние продукты (полоний-218, свинец-214, висмут-214, полоний-214) излучают альфа-частицы, которые могут вызвать рак дыхательных путей и легких.
Во многих странах Европы, в том числе и в Украине, радон является вторым после курения фактором риска возникновения рака легких. Ведь его основной путь поступления в организм человека через легкие.
По информации ВОЗ, от 3% до 14% всех заболеваний злокачественными новообразованиями легких в мире связаны с влиянием этого радиоактивного газа на человека.
Врачи отмечают, что употребление табака резко повышает риск заболеть раком легких от радона.
Также этот газ и продукты его распада могут оказать негативное влияние на наиболее чувствительные иммунные, половые и кроветворные клетки.
Источниками радона являются преимущественно грунты под домами, строительные материалы и водопроводная вода, особенно извлеченная из артезианских скважин, а также природный газ, используемый для бытовых нужд.
В Украине производится контроль за строительными материалами. Как свидетельствуют измерения, в наших домах содержание радона незначительно.
Каждый из нас может обезопасить себя и близких от негативного влияния радона. Требуется:
Ранее украинцев предупреждали об опасности из-за печей и обогревателей.
Также мы писали, какие продукты нельзя давать маленьким детям во избежание отравления.