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Чим зайнятися у карантин, поки кафе і клуби закриті: три ідеї від відомого ведучого

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 квітня 2021 13:00
Чим зайнятися у карантин, поки кафе і клуби закриті: три ідеї від відомого ведучого Фото: Серж Куніцин (instagram.com/kunica_production)
Автор: Дмитрий Войналович

Карантин у Києві в самому розпалі, тому про відвідування кав’ярень, ресторанів і концертів улюблених виконавців поки залишається тільки мріяти.

Ведучий шоу "Оттак Мастак" на каналі НЛО TV Серж Куніцин вважає, що все не так похмуро, як може здатися на перший погляд. Він пропонує читачам Styler цілих три альтернативи звичним активностям, до яких усі ми звикли.

Весна - час поратися в саду

Чомусь у суспільстві є стереотип, що догляд за квітами - жіноча справа. Я не згоден! Для мене висадка квітів - своєрідна медитація. Я отримую кайф від того, що переключаю увагу з робочих моментів на вдосконалення свого саду. До того ж, весь цей час я проводжу на свіжому повітрі - з користю для себе та мого саду. Вважаю, що у догляді за садом та посадці квітів є свій кайф: ще недавно пуста ділянка землі перетворюється на квітник. І ти розумієш, що доклав до цього максимум зусиль!

Ведіть на прогулянку свого собаку

Я господар пса, а значить - я гуляю частіше ніж типовий середньостатистичний житель міста! Насправді я обожнюю свого собаку, тому зайву годину провести з ним на вулиці - для мене час для відпочинку та активностей. Зараз важко уявити своє життя без собаки, тому я особливо ціную наші прогулянки. Для мене це не обов’язок - це насолода. Іноді не я веду пса гуляти, а пес - мене. Варто тільки вийти на вулицю з ним - і я забуваю про турботи, проблеми та поганий настрій. Одним словом, собачники - дійсно щасливі люди.

Чим зайнятися у карантин, поки кафе і клуби закриті: три ідеї від відомого ведучого

Фото: Серж Куніцин зі своїм псом (прес-служба НЛО TV)

Вирушайте за місто - влаштовувати день без гаджетів

Мандрівкою за місто в часи карантину я навряд чи когось здивую. Зараз багато людей беруть машину, виїздять за межі мегаполісу з друзями чи рідними, де влаштовують пікнік та просто відпочивають від галасу міста. Я ж раджу додати до такого вихідного дня повну відсутність телефонів та інших гаджетів. Серйозно, залиште всю техніку вдома - ви сьогодні без зв’язку. Приділіть цей час пізнанню природи, рідним, собі - врешті-решт. Повірте, ви нічого не втратите, якщо будете “не в мережі” цілий день. А от чи отримуєте ви щось натомість? Безперечно.

Чим зайнятися у карантин, поки кафе і клуби закриті: три ідеї від відомого ведучого

Фото: Серж Куніцин (instagram.com/kunica_production)

Нагадаємо, що Віктор Ляшко зробив важливу заяву про локдаун на Великдень і травневі свята.

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