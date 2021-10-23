Не займайтеся самолікуванням: при цьому симптомі COVID-19 треба обов'язково звертатися до лікарів

Так, небезпечно затягувати зі зверненням до сімейного лікаря, якщо температура тіла не піддається корекції, навіть коли хворий п'є нестероїдні протизапальні, жарознижувальні медикаменти, а також коли швидко піднімається температура тіла і постійно утримується.

"Тому ті, у кого температура зберігається більш як 5 днів - звертайтеся до лікаря", - зазначила Сайко.

Лікар звернула увагу, що такий симптом вказує на пошкодження легеневої тканини, і може привести до тяжких наслідків.

"Бо це ознака того, що йде ураження легень. І якщо з цим нічого не робити, то можуть бути великі пошкодження легеневої тканини і тоді людей госпіталізують у важкому стані. Бо пошкодження легеневої тканини призводить до того, що в хворих настає киснева недостатність", - попередила вона.

Медик також закликала громадян не займатися самолікуванням, і наголосила, що методи "народної медицини" не допомагають при лікуванні COVID-19.

"Не займайтесь самолікуванням. Має бути базове лікування, призначене сімейним лікарем. Не йдіть в аптеки та не купуйте антибіотики різних поколінь. Є протокол, за яким лікують COVID-19", - розповіла Сайко і додала, що прихильники самолікування потім потрапляють до них в лікарню з різними ускладненнями.