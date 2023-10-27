"Слишком жестоко": мошенники от имени погибшего украинского журналиста хотели обмануть его невесту

В Украине мошенники не только предлагают деньги за сдачу позиций ВСУ, но и издеваются над женщинами, которые потеряли любимых людей на войне. Жертвой таких злоумышленников стала украинский журналист и младший лейтенант 47-й ОМБр ВСУ Анастасия Блищик.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу Блищак в Instagram.
Так, ночью 25 октября в Telegram ей пришло СМС-сообщение якобы от ее возлюбленного, погибшего еще полтора года назад. Мошенники просили помощи, однако вскоре после отправки все сообщения и сама учетная запись были удалены.
Анастасия Блищик отметила, что такое поведение слишком жестоко даже для аферистов
"Это хуже всего, что могли придумать мошенники, написав от имени любимого человека, который погиб на войне почти полтора года назад. Слишком жестоко", - написала Анастасия.
Что именно требовали мошенники от имени Александра, девушка не уточнила.
36-летний журналист Александр Махов вступил в ряды 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады в первые дни полномасштабного вторжения.
До войны работал на телеканалах "Україна" и "Україна 24", а также был военным корреспондентом на телеканале "Дом".
Махов родился в Луганске, долгое время жил в Киеве. Александру было 36 лет. Он встретил свой день рождения в апреле на фронте. Его подразделение участвовало в боях, в частности, на Изюмском направлении.
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