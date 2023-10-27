"Слишком жестоко": мошенники от имени погибшего украинского журналиста хотели обмануть его невесту

Детали обмана

Так, ночью 25 октября в Telegram ей пришло СМС-сообщение якобы от ее возлюбленного, погибшего еще полтора года назад. Мошенники просили помощи, однако вскоре после отправки все сообщения и сама учетная запись были удалены.

Анастасия Блищик отметила, что такое поведение слишком жестоко даже для аферистов

"Это хуже всего, что могли придумать мошенники, написав от имени любимого человека, который погиб на войне почти полтора года назад. Слишком жестоко", - написала Анастасия.

Что именно требовали мошенники от имени Александра, девушка не уточнила.

Анастасия Блищак стала жертвой мошенников (фото: скриншот)

Анастасия Блищак и Александр Махов (фото: instagram.com/anastasiia_blyshchyk)

Что известно об Александре Махове

36-летний журналист Александр Махов вступил в ряды 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады в первые дни полномасштабного вторжения.

До войны работал на телеканалах "Україна" и "Україна 24", а также был военным корреспондентом на телеканале "Дом".

Махов родился в Луганске, долгое время жил в Киеве. Александру было 36 лет. Он встретил свой день рождения в апреле на фронте. Его подразделение участвовало в боях, в частности, на Изюмском направлении.

Александр Махов (фото: facebook.com/Oleksandr Makhov)