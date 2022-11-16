Замучила боль в суставах? Делимся лечебными рецептами каштановых настоек

Каштаны издавна славятся своими полезными свойствами. Настойки из этих плодов - надежный и дешевый способ избавиться от боли в суставах и устранить отеки.
Однако, как и любое лекарство, применение каштановых настоек может как помочь, так и навредить.
Рассказываем, насколько полезны каштаны и всем ли их можно применять в лечебных целях, а также делимся рецептами самых действенных настоек.
Каштаны богаты витаминами А, В, С и К. Благодаря этому плоды способны разжижать кровь, укреплять сосуды и улучшать кровообращение.
Настойки каштанов снимают воспаление и устраняют отеки суставов. Также уменьшают боль и ускоряют заживление тканей.
Одним из важнейших полезным свойством каштана является ускорение кровообращения. Например, при остеохондрозе сосуды сдавливаются и поэтому кровь хуже циркулирует и доставляет питательные вещества и кислород в поврежденные ткани.
Использование каштана помогает наладить кровообращение.
Универсальная настойка, которую можно принимать внутрь или применять в виде компрессов или для растираний.
Каштановая настойка подходит для приема внутрь и для наружного применения (Фото: facebook.com/spbmedicus)
Эта настойка улучшает кровообращение и обмен процессов. Также согревает и блокирует боль.
Обладает более слабым действием, чем спиртовые настойки, однако также эффективно. Лечебный курс длится три недели.
Настойки на каштанах лучше не принимать беременным и кормящим грудью женщинам, а также людям, у которых проблемы со здоровьем. Например:
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