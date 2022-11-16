Замучила боль в суставах? Делимся лечебными рецептами каштановых настоек

В чем польза каштанов?

Каштаны богаты витаминами А, В, С и К. Благодаря этому плоды способны разжижать кровь, укреплять сосуды и улучшать кровообращение.

Настойки каштанов снимают воспаление и устраняют отеки суставов. Также уменьшают боль и ускоряют заживление тканей.

Одним из важнейших полезным свойством каштана является ускорение кровообращения. Например, при остеохондрозе сосуды сдавливаются и поэтому кровь хуже циркулирует и доставляет питательные вещества и кислород в поврежденные ткани.

Использование каштана помогает наладить кровообращение.

Настойка на водке

Универсальная настойка, которую можно принимать внутрь или применять в виде компрессов или для растираний.

Залейте литром водки 600 г молотого каштана Настаивайте в течение двух недель в темном прохладном месте Процедите через марлю Принимайте по 30-40 капель, растворив их в стакане воды после еды. Или вотрите в больные суставы.

Каштановая настойка подходит для приема внутрь и для наружного применения (Фото: facebook.com/spbmedicus)

Растирание для суставов

Эта настойка улучшает кровообращение и обмен процессов. Также согревает и блокирует боль.

Очистите каштаны от кожуры Белую мякоть измельчите в кофемолке Залейте пол литром водки 3 ст. л. измельченных каштанов Настаивайте не менее трех недель Процедите сквозь марлю Растирайте пораженные суставы.

Настойка на воде

Обладает более слабым действием, чем спиртовые настойки, однако также эффективно. Лечебный курс длится три недели.

Разрежьте на четыре части 20 граммов сушеных каштанов Положите их в кастрюлю из 500 мл кипятка В течение 30 минут томите на водяной бане Когда вода частично испарится, долейте, чтобы снова было 500 мл Процедите через марлю и употребляйте после еды Режим приема - 7 дней - по 10 г раз в сутки, вторые 7 дней - по 15 г 2 раза в сутки, третьи 7 дней - по 20 г трижды в сутки.

Противопоказания к применению каштана

Настойки на каштанах лучше не принимать беременным и кормящим грудью женщинам, а также людям, у которых проблемы со здоровьем. Например: