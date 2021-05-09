Заморозки, грози і штормовий вітер: в Україну йде небезпечна погода

Заморозки найближчої ночі чекають жителів північних і ряду центральних областей. На інших територіях від +2 до +6 вночі, на півдні до +8 градусів.

Дощі та грози завтра очікуються у східних областях. На решті території - сухо і сонячно.

Що стосується температури, то найтепліше буде на Заході (+20+23), на Сході - прохолодно (+11+15), а на інших територіях від +16 до +20 градусів.

У Києві 10 травня вдень +17+19, вночі прохолодно, +2+4. Опади не передбачаються, буде сонячно.

Погода в Україні 10 травня (meteo.gov.ua)

Синоптики дали погодне попередження

Заморозки вночі будуть у багатьох областях.

"Вночі 10 травня в північних і більшості центральних областях сильні заморозки в повітрі 0... -3 (II рівень небезпеки, помаранчевий). В Україні, крім крайнього заходу і узбережжя морів, заморозки на поверхні ґрунту 0... -5 (I рівень небезпеки, жовтий)", - розповіли синоптики.

А ось вдень на Лівобережжі очікується поривчастий північно-західний вітер зі швидкістю 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).