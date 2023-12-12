Заморозка или консервация? Диетолог рассказала, какие овощи лучше выбрать зимой

Что нужно знать об овощах зимой

Считается, что по овощам критичен зимний период, но на самом деле, критическим является март - июнь, когда осенние продукты уже никакие, даже если они долежали, замороженные уже потеряли 80% пользы, а свежие еще не созрели.

Варианты тепличных овощей из магазина и консервация не являются лучшими для построения основы рациона, но иногда и они могут быть на тарелке.

Какие овощи лучше употреблять зимой

Это сезонные, нетепличные овощи и корнеплоды: корни сельдерея, морковь, тыква, свекла, редька салатная и дайкон, батат, картофель, различные виды капусты (белокочанная, красная, кольраби, пекинская, савойская), лук, чеснок, корни петрушки и пастернака.

Замороженные овощи. Это разнообразные овощные миксы, зеленый горошек, сладкая кукуруза, стручковая фасоль, брюссельская капуста, цветная, брокколи, шпинат, перец, баклажан и цуккини.

Квашеные овощи – помидоры, огурцы, капуста и другие.

Сушеные и вяленые овощи: томаты, паприка, чеснок, корни сельдерея и пастернака.