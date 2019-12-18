ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Заморила дітей голодом: суд вирішив скасувати покарання для горе-матері

STYLERЖиття    18.12.2019 - 17:51
Заморила дітей голодом: суд вирішив скасувати покарання для горе-матері
Суд скасував вирок жінці, яка заморила голодом своїх дітей (Колаж РБК-Україна)

Апеляційний суд скасував вирок для Владислави Трохимчук

Апеляційний суд києва скасував вирок Голосіївского районного суду по справі Владислави Трохимчук. Жінка залишила на 11 днів без нагляду своїх двох дітей і одна з них помер від голоду. Подробиці розповіли у прес-службі столичної прокуратури.

Владислава Трохимчук була визнана винною і суд призначив їй покарання у вигляді восьми років в'язниці. Прокуратура Києва вважає, що суд першої інстанції виніс занадто м'який вирок і подала на апеляцію.

"Суд першої інстанції не знайшов підстав вважати дії обвинуваченої як умисне вбивство малолітньої дитини, а кваліфікував їх як залишення в небезпеці. По цій статті, суд призначив горе-матері покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Категорично не погоджуючись з кваліфікацією злочину та з призначеним покаранням за його м'якість, столична прокуратура оскаржила вирок в апеляційному порядку", - йдеться в повідомленні прес-служби.

За підсумками розгляду апеляції на вирок, який раніше був винесений Трохимчук, скасували. Її справу направили на новий судовий розгляд до того ж суду, що і раніше, проте змінили склад суддів. На час нового розгляду Трохимчук залишиться під вартою, їй продовжили запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що горе-матір закрила в квартирі своїх двох дітей, однорічного Даню і дворічну Аню і поїхала з цивільним чоловіком на 11 днів. Діти обдирали шпалери і їли власні фекалії. На восьмий день хлопчик помер, а дівчинка ще три дні провела з тілом брата. Її вдалося врятувати, хоча в неї вже почали відмовляти внутрішні органи.

В корені міняє справу: знайдені дивні неспівпадіння у справі Шеремета Вбивство Дар'ї Лук'яненко: у справі зовсім несподіваний поворот
Новини України приговорголодСуд
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся