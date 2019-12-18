Заморила дітей голодом: суд вирішив скасувати покарання для горе-матері

Суд скасував вирок жінці, яка заморила голодом своїх дітей (Колаж РБК-Україна)

Апеляційний суд скасував вирок для Владислави Трохимчук

Апеляційний суд києва скасував вирок Голосіївского районного суду по справі Владислави Трохимчук. Жінка залишила на 11 днів без нагляду своїх двох дітей і одна з них помер від голоду. Подробиці розповіли у прес-службі столичної прокуратури.

Владислава Трохимчук була визнана винною і суд призначив їй покарання у вигляді восьми років в'язниці. Прокуратура Києва вважає, що суд першої інстанції виніс занадто м'який вирок і подала на апеляцію.

"Суд першої інстанції не знайшов підстав вважати дії обвинуваченої як умисне вбивство малолітньої дитини, а кваліфікував їх як залишення в небезпеці. По цій статті, суд призначив горе-матері покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Категорично не погоджуючись з кваліфікацією злочину та з призначеним покаранням за його м'якість, столична прокуратура оскаржила вирок в апеляційному порядку", - йдеться в повідомленні прес-служби.

За підсумками розгляду апеляції на вирок, який раніше був винесений Трохимчук, скасували. Її справу направили на новий судовий розгляд до того ж суду, що і раніше, проте змінили склад суддів. На час нового розгляду Трохимчук залишиться під вартою, їй продовжили запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що горе-матір закрила в квартирі своїх двох дітей, однорічного Даню і дворічну Аню і поїхала з цивільним чоловіком на 11 днів. Діти обдирали шпалери і їли власні фекалії. На восьмий день хлопчик помер, а дівчинка ще три дні провела з тілом брата. Її вдалося врятувати, хоча в неї вже почали відмовляти внутрішні органи.