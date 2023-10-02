Замачивать или нет? Нутрициолог объяснила, в каком варианте крупы и бобовые более полезны

Нужно ли замачивать каши, орехи и бобовые

"Можно ли не замачивать - да. Но их стоит замачивать, если у вас есть заболевания ЖКТ, хотите улучшить функцию пищи просто так, поскольку замачивание - это почти проращивание, там очень активная ферментная сила. А также стоит замачивать, если вы не уверены в качестве хранения продуктов", - пишет эксперт.

Сырые сухие семена орехов, семян, бобовых и зерновых сначала находятся в состоянии "ожидания" команды, чтобы прорасти. В таком "спящем" состоянии они могут быть годами, а некоторые и десятилетиями. Сдерживающая от прорастания сила возникает благодаря ингибиторам находящихся в составе ферментов.

Фермент - это живая сила, которая пробуждает зернышко и активизирует в нем росток. Ингибитор - вещество, подавляющее этот физиологический процесс.

Почему намоченные зерна становятся более полезными

Когда семена, бобы и орехи на время сталкиваются с водой, ингибиторы покидают оболочки. Либо вымываются, либо растворяются, либо снижают концентрацию.

"Такие "замоченные" зерна и семена еще называют "активированными". Удалив ингибиторы и "выпустив" их в воду, зернышко приобретает просто взрывную жизненную силу и готово дать росток. Такие "активированные" каши и орехи, бобовые очень легко усваиваются и не дают побочных эффектов пищеварение - вздутие от орехов, газообразование от бобовых и т. п.", - объясняет Голобородько.

По ее словам, такие зерна и орехи, бобы и семена усиливают содержание питательных веществ от 300% до 1200%. Это и есть процесс начала ферментации, один из эффектов которой - производство энзимов и микронутриентов внутри продукта.

"Прорастание и активизация не может произойти в шлифованных крупах. Поскольку у них при шлифовании удаляется эндосперм - зародышевая часть зерна. Грубо говоря, дикий или неочищенный рис при замачивании прорастет, белый шлифованный рис, булгур, паста, хлопья быстрого приготовления - нет, потому что они лишены жизненных сил", - добавляет нутрициолог.