"Запер в авто и обзывал". В Варшаве таксист набросился на украинку

Детали инцидента в Варшаве

Кристина с тяжелыми чемоданами на Центральном железнодорожном вокзале в Варшаве не стала вызывать Uber, а решила воспользоваться предложениями стоявших на вокзале таксистов, но об этом она потом очень пожалела.

"Каждый лишний метр и ступенька давались мне нелегко. Я хотела вызвать Uber, и поехать в гостиницу, которая очень близко от вокзала. Выйдя на улицу, я сразу увидела таксистов, с фишками и наклейками на машине, которые звали к себе", - написала она.

Инцидент произошел на вокзале (instagram.com/kristina.petrochuk)

"И подумала, что мне сложно будет сейчас с чемоданами искать Uber, который стоил в тот момент 20 злотых", - рассказала женщина.

В Варшаве таксист набросился на украинку (instagram.com/kristina.petrochuk)

Отметим, что 20 злотых - это примерно 200 гривен.

"Я спросила за цену, и можно ли картой рассчитаться, он ответил мне по польски: "Дваджеща злотых", думаю как раз, как Uber. Водил он очень опасно и его первый вопрос ко мне: "Ты украинка? Из Киева?" – рассказала Кристина.

Но после этого вопрос таксист потребовал с женщины 300 злотых (примерно 3000 гривен) и вести себя очень агрессивно. Он запер украинку в авто и сделал музыку громче, чтобы никто не слышал, как она кричит. Обратим внимание, что это был центр города.

"После этого он начинает агрессировать и кричать на меня, обзывать курвой и разными польскими матами… Я начала говорить, что вызову полицию, потому что он не имеет права так себя со мной вести и обманывать людей", - отметила женщина.

Таксист требовал у Кристины отдать все деньги, которые она имеет, потому что она умоляла отпустить ее. Затем он остановился и выбросил ее чемоданы из машины.

На ресепшене гостиницы персонал вызвал полицию.

"Девушка украинка на рецепции сказала, что у меня мало шансов им что-то доказать и пройти до конца все бюрократические нюансы, потому что я иностранка", - написала Петрочук.

На следующее утро, уже вызывая Uber Кристина, узнала, что такие случаи не единичны, таксисты на вокзале выбирают именно украинских женщин, чтобы требовать с них значительные суммы.

Также она призвала всех украинских женщин никогда не садиться к подобным таксистам на вокзале, а лучше вызвать службы такси через приложения.