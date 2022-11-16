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Замените обычный: диетолог назвала самый полезный хлеб

Какой хлеб самый полезный (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Хлеб употребляют очень многие, и вопреки мифу о его вредности, от этого продукта не нужно отказываться. Просто нужно знать, какой хлеб выбирать.

О том, какой же хлеб является самым полезным, рассказала украинский диетолог Светлана Фус.

Какой хлеб стоит выбирать

Эксперт по питанию рекомендует заменить обычный хлеб его здоровым аналогом для улучшения самочувствия и лучшего контроля веса.

Лучше всего употреблять хлеб из муки грубого помола. Такой хлеб содержит множество важных витаминов и микроэлементов.

В этот список входят: магний, железо, витамины В и Е, а также клетчатка (пищевые волокна), которая необходима для хорошей работы кишечника и пищеварения в целом.

Обязательно следует учитывать индивидуальную переносимость этого продукта. Если не злоупотреблять хлебом, то набор лишнего веса невозможен.

А употребление хлеба в небольшом количестве принесет только пользу организму.

Какая допустимая норма хлеба в день

Светлана Фус рекомендует употреблять в виде хлеба 1/3 суточной потребности крахмалосодержащих углеводов. Это примерно 100 граммов в день.

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