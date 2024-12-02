Не маленький, не порвется? Как правильно выбрать и хранить презерватив

С усиками, ребристые, со вкусом клубники, светится в темноте - существует множество вариантов презервативов для удовольствия, которые можно выбрать по настроению. Но оказывается, не все знают, как правильно выбрать презерватив, чтобы он был надежной защитой от передаваемых половым путем инфекций.

РБК-Украина (проект Styler) расспросило экспертов "REACH 95: Доступность качественных услуг по ВИЧ в учреждениях здравоохранения Украины", как выбрать качественный продукт и обеспечить его безопасное хранение.

"Благодаря моделированию удалось подсчитать, что использование презервативов предотвратило примерно 117 миллионов новых случаев инфицирования ВИЧ с 1990 года. Есть так называемые мужские (внешние) и женские (внутренние) презервативы, латексные салфетки и т.д. Наиболее распространенные и эффективные – мужские (внешние) презервативы", - отмечают специалисты.

Так на что же нужно обратить внимание при выборе этих контрацептивов?

Материал презерватива

Наиболее распространенные презервативы из латекса - эластичные, эффективно защищающие от инфекций, передающихся половым путем. Для людей с аллергией на латекс доступны презервативы из полиуретана или полиизопрена.

Размер презерватива

Преимущество латексных презервативов - высокая эластичность, поэтому, как говорится, размер не всегда главное.

Чтобы выбрать конкретно свой размер, лучше сначала ознакомиться с таблицей размеров презервативов производителя, который предпочитаете, так как могут отличаться. Затем произвести замеры пениса и сопоставить полученные данные с таблицей размеров.

Смазка

Некоторые презервативы уже содержат лубрикант. Если вам понадобится дополнительная смазка, убедитесь, что она совместима с видом презерватива, который вы используете.

Латексные презервативы несовместимы с лубрикантами на масляной основе, на водяной - да. Не используй в качестве лубриканта масло, рыбий жир, подсолнечное, пальмовое или кокосовое масло, детское масло, масло для загара, мазь от ожогов, крем от геморроя, вазелин, лосьоны для тела или рук.

Хранение презервативов

Сохраняйте презервативы в оригинальной упаковке. Если носите с собой - то в специальном кейсе, который защитит презерватив от повреждений и трения. Дома следует хранить контрацептив в темном, сухом и прохладном месте, подальше от бытовой химии.

Не храните презервативы в кошельке или кармане джинсов в оригинальной упаковке. Так он испытывает излишнее трение, воздействие повышенной температуры, в результате на латексе могут появиться микротрещины. В кармане штанов можно вообще незаметно проколоть изделие.

Не забывайте проверять срок годности и целостность упаковки перед каждым использованием.