RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Залужный изменился до неузнаваемости. Пластический хирург раскрыл секрет его внезапного похудения

Валерий Залужный (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Недавно Валерий Залужный вернулся в Украину и сильно удивил своим видом. Экс-главнокомандующий, который сейчас выступает в роли Чрезвычайного и Полномочного Посла в Великобритании, заметно похудел.

И многие начали интересоваться, почему Залужный так изменился. Об этом решил высказаться пластический хирург Сергей Королюк.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), своим мнением о внезапных изменениях во внешности Залужного он поделился в комментарии "Фокусу".

Как сейчас выглядит Залужный

11 сентября генерал в отставке появился в Киеве, на брифинге Министров иностранных дел Украины, США и Великобритании. Для этого мероприятия он выбрал синий костюм, белоснежную рубашку и красный галстук.

Новые кадры с Залужным (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

И было трудно не заметить, что 51-летний Залужный похудел. Он выглядел бодрым, улыбался и активно участвовал в разговорах.

Залужный сильно изменился (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

В чем секрет внезапных перемен Залужного

Пластический хирург оценил новые фото генерала в отставке и отметил, что тоже замечает некоторые изменения. И это, подчеркивает он, пример того, что время действительно может пойти человеку на пользу.

"На фотографиях, где он в военной форме, в должности главнокомандующего, он выглядит уставшим, старше и немного полнее, чем на современных фотографиях. Когда он стал послом, стрессы, вероятно, уменьшились, что сразу положительно отразилось на его внешности", - считает Королюк.

Залужный в прошлом (фото: Getty Images)

По мнению Королюка, секрет похудения и положительных изменений во внешности Залужного точно не в "пластике" или каких-либо процедурах. На фото он не заметил следы какого-либо вмешательства косметологов или хирургов. Дело в другом.

"Вероятно, у него появилось время для соблюдения здорового режима дня. Возможно, он занимается спортом, ведь видно, что он стал стройнее и выглядит свежее. Если сравнить два фото, можно сказать, что Залужный выглядит более худым и свежим, с лучшим цветом лица", - добавил Королюк.

Читайте РБК-Украина в Google News
Валерий Залужныйпластическая хирургияПластическая операция