Залужный изменился до неузнаваемости. Пластический хирург раскрыл секрет его внезапного похудения

И многие начали интересоваться, почему Залужный так изменился. Об этом решил высказаться пластический хирург Сергей Королюк.

Недавно Валерий Залужный вернулся в Украину и сильно удивил своим видом. Экс-главнокомандующий, который сейчас выступает в роли Чрезвычайного и Полномочного Посла в Великобритании, заметно похудел.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), своим мнением о внезапных изменениях во внешности Залужного он поделился в комментарии "Фокусу" .

Как сейчас выглядит Залужный

11 сентября генерал в отставке появился в Киеве, на брифинге Министров иностранных дел Украины, США и Великобритании. Для этого мероприятия он выбрал синий костюм, белоснежную рубашку и красный галстук.

Новые кадры с Залужным (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

И было трудно не заметить, что 51-летний Залужный похудел. Он выглядел бодрым, улыбался и активно участвовал в разговорах.

Залужный сильно изменился (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

В чем секрет внезапных перемен Залужного

Пластический хирург оценил новые фото генерала в отставке и отметил, что тоже замечает некоторые изменения. И это, подчеркивает он, пример того, что время действительно может пойти человеку на пользу.

"На фотографиях, где он в военной форме, в должности главнокомандующего, он выглядит уставшим, старше и немного полнее, чем на современных фотографиях. Когда он стал послом, стрессы, вероятно, уменьшились, что сразу положительно отразилось на его внешности", - считает Королюк.

Залужный в прошлом (фото: Getty Images)

По мнению Королюка, секрет похудения и положительных изменений во внешности Залужного точно не в "пластике" или каких-либо процедурах. На фото он не заметил следы какого-либо вмешательства косметологов или хирургов. Дело в другом.

"Вероятно, у него появилось время для соблюдения здорового режима дня. Возможно, он занимается спортом, ведь видно, что он стал стройнее и выглядит свежее. Если сравнить два фото, можно сказать, что Залужный выглядит более худым и свежим, с лучшим цветом лица", - добавил Королюк.