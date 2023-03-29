Остался навеки в небе: на войне погиб штурман авиационной эскадрильи Денис Кирилюк (фото)

Денис Кирилюк был заместителем командира эскадрильи, штурманом авиационной эскадрильи и майором истребительной авиации Воздушных сил ВС Украины. Пилот совершил 70 боевых вылетов, уничтожая врага во время полномасштабного вторжения.

Денис Кирилюк во время выполнения боевого задания (фото: Валентин Панчук/facebook.com)

В августе 2022 года Денис был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени. А до начала полномасштабной войны участвовал в АТО, за что также получил награду.

Летчик был неоднократно награжден (фото: Валентин Панчук/facebook.com)

В 2011 году Кирилюк окончил Харьковский национальный университет Воздушных Сил, ведь с самого детства увлекался самолетами. Кроме того, любил рыбалку, но все же выбрал небо.

За 19 дней до гибели летчик стал отцом: у него родился сын. С женой они также воспитывали маленькую дочь.

Денис Кирилюк любил рыбалку и самолеты (фото: Валентин Панчук/facebook.com)

"Вот совсем недавно, 19 дней назад, с его лица невозможно было стереть улыбку, у него родился сын. А сегодня одинокими остались жена Дениса с маленькой дочерью и новорожденным сыном...", - написал Валентин Панчук в Facebook.

В помощь семье штурмана может приобщиться каждый (фото: Валентин Панчук/facebook.com)

Теперь семья Дениса Кирилюк нуждается в помощи. Поддержать их можно по реквизитам ниже: