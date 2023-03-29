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Остался навеки в небе: на войне погиб штурман авиационной эскадрильи Денис Кирилюк (фото)

Штурман авиационной эскадрильи Денис Кирилюк (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Летчик, майор и штурман авиационной эскадрильи Денис Кирилюк погиб во время боевого вылета. За время работы он совершил более 80 вылетов, 70 из которых во время полномасштабного вторжения. Только 19 дней назад у Дениса родился сын...

Что известно о выдающемся украинском летчике - читайте ниже в материале Styler.

Денис Кирилюк был заместителем командира эскадрильи, штурманом авиационной эскадрильи и майором истребительной авиации Воздушных сил ВС Украины. Пилот совершил 70 боевых вылетов, уничтожая врага во время полномасштабного вторжения.

Денис Кирилюк во время выполнения боевого задания (фото: Валентин Панчук/facebook.com)

В августе 2022 года Денис был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени. А до начала полномасштабной войны участвовал в АТО, за что также получил награду.

Летчик был неоднократно награжден (фото: Валентин Панчук/facebook.com)

В 2011 году Кирилюк окончил Харьковский национальный университет Воздушных Сил, ведь с самого детства увлекался самолетами. Кроме того, любил рыбалку, но все же выбрал небо.

За 19 дней до гибели летчик стал отцом: у него родился сын. С женой они также воспитывали маленькую дочь.

Денис Кирилюк любил рыбалку и самолеты (фото: Валентин Панчук/facebook.com)

"Вот совсем недавно, 19 дней назад, с его лица невозможно было стереть улыбку, у него родился сын. А сегодня одинокими остались жена Дениса с маленькой дочерью и новорожденным сыном...", - написал Валентин Панчук в Facebook.

В помощь семье штурмана может приобщиться каждый (фото: Валентин Панчук/facebook.com)

Теперь семья Дениса Кирилюк нуждается в помощи. Поддержать их можно по реквизитам ниже:

  • 4966 8040 1009 1204 - жена Алена
  • 5375 4112 0520 3164 - собрат Алексей
  • по ссылке

Ранее мы рассказывали о спортсмене-марафонце, героически защищавшем Украину.

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