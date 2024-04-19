Осталось трое детей и внучка. Под Бахмутом героически погиб певчий собора с Киевщины

Что известно о погибшем Герое

Виктору Цыбе было 52 года, а оба его сына также служат в Вооруженных силах Украины. Его жена, трое детей и внучка ждали его возвращения с фронта.

Виктор Александрович Цыба родился 27 мая 1972 года в Нежине Черниговской области. Он окончил школу, профессионально-техническое училище и училище культуры, а после срочной службы женился и работал столяром.

После переезда в Белую Церковь в 2006 году Виктор активно включился в приходскую жизнь Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Он занимал должность старосты архиерейского хора, работал в издательском отделе и обучался в Киевской духовной семинарии. С началом войны в 2022 году Цыба присоединился к территориальной обороне, а затем стал старшим солдатом в Вооруженных силах Украины, принимая участие в боях по разным направлениям.

Его жизнь прервалась 10 апреля 2024 года, когда он выполнял боевое задание в Бахмутском районе Донецкой области.

Остались без мужа, отца и дедушки его родные - жена, трое детей и внучка. Оба сына Виктора Цыбы продолжают служить в Вооруженных силах Украины.

Виктору Цыбе было 52 года (фото: bilatserkva.church.ua)