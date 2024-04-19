RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Осталось трое детей и внучка. Под Бахмутом героически погиб певчий собора с Киевщины

Фото: на Донбассе погиб певчий Спасо-Преображенского кафедрального собора (bilatserkva.church.ua)
Автор: Людмила Жукова

В боях в Бахмутском районе Донбасса погиб Виктор Цыба из Белой Церкви, чтец и певчий архиерейского хора Спасо-Преображенского кафедрального собора.

О печальном известии сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на прессслужбу Белоцерковской епархии ПЦУ.

Что известно о погибшем Герое

Виктору Цыбе было 52 года, а оба его сына также служат в Вооруженных силах Украины. Его жена, трое детей и внучка ждали его возвращения с фронта.

Виктор Александрович Цыба родился 27 мая 1972 года в Нежине Черниговской области. Он окончил школу, профессионально-техническое училище и училище культуры, а после срочной службы женился и работал столяром.

После переезда в Белую Церковь в 2006 году Виктор активно включился в приходскую жизнь Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Он занимал должность старосты архиерейского хора, работал в издательском отделе и обучался в Киевской духовной семинарии. С началом войны в 2022 году Цыба присоединился к территориальной обороне, а затем стал старшим солдатом в Вооруженных силах Украины, принимая участие в боях по разным направлениям.

Его жизнь прервалась 10 апреля 2024 года, когда он выполнял боевое задание в Бахмутском районе Донецкой области.

Остались без мужа, отца и дедушки его родные - жена, трое детей и внучка. Оба сына Виктора Цыбы продолжают служить в Вооруженных силах Украины.

Виктору Цыбе было 52 года (фото: bilatserkva.church.ua)

Как мы раньше писали, в Сумской области мать похоронила сына-военного и умерла сама.

Напомним, на днях на фронте погиб Павел Петриченко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине