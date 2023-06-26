Отец Кати Гандзюк о приговоре убийцам его дочери: "Двоякое чувство, потому что остались безнаказанными многие люди"

Впервые сроки получили заказчики и организаторы

По словам Виктора Гандзюка, он удовлетворен приговором и рад, что судебный процесс наконец-то закончился.

"Я доволен приговором. Наконец-то закончился судебный процесс. Благодаря кропотливой работе прокуратуры, благодаря работе суда, который очень справедливо, на мой взгляд, отнесся ко всем фактам, благодаря большому количеству неравнодушных людей в Украине и мире, очевидно, впервые в истории Украины заказчики и организаторы заказного убийства получили свои сроки", - сказал отец убитой активистки.

Однако он признался, что испытывает двоякие чувства, так как не все виновные в смерти его дочери, наказаны.

"С другой стороны, двоякие чувства, потому что осталось безнаказанным большое количество людей, если можно считать их людьми, которые принимали участие в процессе. Это и оборотни в погонах, холуи, которые помогали этим людям, сотрудники полиции, которые скрывали факты, ряд людей, о которых мы говорили неоднократно, что они в какой-то мере причастны к этому преступлению", - подчеркнул Виктор Гандзюк.

Дело Екатерины Гандзюк

Нападение на херсонскую активистку и советницу мэра Екатерину Гандзюк произошло 31 июля 2018 года. Возле подъезда ее дома неизвестный облил девушку серной кислотой рано утром. Ее доставили в больницу с сильными ожогами и 4 ноября она скончалась в больнице.

В организации нападения на Гандзюк были замешаны помощники депутата Херсонского облсовета, экс-глава Херсонского облсовета и другие лица.

В 2019 году были осуждены пятеро организаторов и исполнителей - Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович, Никита Грабчук и Сергей Торбин. Они признали вину, пошли на соглашение и получили от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

В 2020 году приговор получил Игорь Павловский, который представил транспорт исполнителям нападения и скрыл преступление от полиции.

Левин долгое время скрывался за границей, но его задержали в 2020 году. Также под стражу был заключен в 2020 году заказчик преступления - Владислав Мангер.