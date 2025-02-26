Остались эти монеты от предков? За каждую сегодня можно купить авто или дом

10 рублей 1804 года СПБ-ХЛ

Эта золотая монета номиналом 10 рублей была отчеканена в 1804 году на Санкт-Петербургском монетном дворе в правление императора Александра I. Изготовленная из золота 986 пробы, она имеет вес 12,17 г, из которых 12 г - чистое золото. Тираж монеты составил 72 320 штук.

На аверсе изображен двуглавый орёл - герб Российской империи, окружённый гербами Московского, Казанского, Сибирского и Астраханского царств. Реверс содержит надпись в четыре строки: "Государственная российская монета", над которой расположена императорская корона, а под ней - обозначение монетного двора "С.П.Б." и инициалы минцмейстера "Х.Л." (Христофер Лео).

Редкость и историческая значимость этой монеты делают ее крайне ценной среди коллекционеров. На аукционах ее стоимость может достигать десятков тысяч долларов США.

10 рублей 1804 года СПБ-ХЛ сегодня стоят 850 000 гривен (фото: скриншот violity.com)

10 рублей 1910 года ЕБ

Эта золотая монета номиналом 10 рублей была выпущена в 1910 году при правлении императора Николая II. Изготовленная из золота 900 пробы, она имеет вес 8,6 г и диаметр 22,5 мм. На аверсе изображен портрет Николая II, окруженный надписью "Б.М. Николай II Император и самодержец Всеросс.".

Реверс содержит государственный герб Российской империи и номинал "10 рублей 1910 г.". Обозначение "ЕБ" указывает на инициалы минцмейстера Евгения Бабаева. Монеты в состоянии MS63 по шкале NGC являются хорошо сохранившимися и имеют высокую коллекционную ценность. Их стоимость на аукционах может достигать нескольких тысяч долларов США.

10 рублей 1910 года ЕБ стоит 480 000 гривен (фото: скриншот violity.com)

5 рублей 1897 года АГ

Эта золотая монета номиналом 5 рублей была отчеканена в 1897 году на Санкт-Петербургском монетном дворе при правлении Николая II. Изготовленная из золота 900 пробы, она имеет вес 4,3 г и диаметр 18,5 мм.

На аверсе изображен портрет императора с надписью "Б.М. Николай II Император и самодержец Всеросс.". Реверс содержит государственный герб и номинал "5 рублей 1897 г.". Инициалы "АГ" принадлежат минцмейстеру Алексею Грачеву. Монеты в состоянии MS67+ являются чрезвычайно редкими и высоко ценятся коллекционерами. Их стоимость может превышать несколько тысяч долларов США.

5 рублей 1897 года АГ стоит 440 000 гривен (фото: скриншот violity.com)

Червонец 1923 года ("Сеятель")

Эта золотая монета номиналом 10 рублей, известная как "червонец", была выпущена в 1923 году в период Советского Союза. На аверсе изображен рабочий-сеятель на фоне заводских труб и восходящего солнца, символизируя индустриализацию и развитие сельского хозяйства.

Реверс содержит герб РСФСР и номинал "Один червонец". Монеты в состоянии MS63 имеют высокий уровень сохранности и являются привлекательными для коллекционеров. Их стоимость на рынке может достигать нескольких тысяч долларов США.

Червонец 1923 года стоит 390 000 гривен (фото: violity.com)

Рубль 1914 года ВС

Эта серебряная монета номиналом 1 рубль была отчеканена в 1914 году при правлении Николая II. Изготовленная из серебра 900 пробы, она имеет вес 20 г и диаметр 33,5 мм. На аверсе изображен портрет императора с надписью "Б.М. Николай II Император и самодержец Всеросс.". Реверс содержит государственный герб и номинал "Рубль 1914 г.".

Инициалы "ВС" принадлежат минцмейстеру Владимиру Смирнову. Монеты в состоянии MS63 хорошо сохранились и имеют значительную коллекционную ценность. Их стоимость может достигать нескольких сотен долларов США.

Рубль 1914 года ВС стоит почти 300 000 гривен (фото: violity.com)