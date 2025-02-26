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Остались эти монеты от предков? За каждую сегодня можно купить авто или дом

Среда 26 февраля 2025 10:00
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Остались эти монеты от предков? За каждую сегодня можно купить авто или дом Сколько стоят самые дорогие монеты СССР и Российской Империи (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Коллекционирование старинных монет является увлекательным занятием, которое сочетает историческую ценность с потенциальной финансовой выгодой. Определенные монеты Российской Империи или СССР стоят сегодня столько, что за каждую из них можно купить машину или квартиру.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти редких и дорогих монетах, каждая из которых имеет свою уникальную историю и особенности.

10 рублей 1804 года СПБ-ХЛ

Эта золотая монета номиналом 10 рублей была отчеканена в 1804 году на Санкт-Петербургском монетном дворе в правление императора Александра I. Изготовленная из золота 986 пробы, она имеет вес 12,17 г, из которых 12 г - чистое золото. Тираж монеты составил 72 320 штук.

На аверсе изображен двуглавый орёл - герб Российской империи, окружённый гербами Московского, Казанского, Сибирского и Астраханского царств. Реверс содержит надпись в четыре строки: "Государственная российская монета", над которой расположена императорская корона, а под ней - обозначение монетного двора "С.П.Б." и инициалы минцмейстера "Х.Л." (Христофер Лео).

Редкость и историческая значимость этой монеты делают ее крайне ценной среди коллекционеров. На аукционах ее стоимость может достигать десятков тысяч долларов США.
Остались эти монеты от предков? За каждую сегодня можно купить авто или дом10 рублей 1804 года СПБ-ХЛ сегодня стоят 850 000 гривен (фото: скриншот violity.com)

10 рублей 1910 года ЕБ

Эта золотая монета номиналом 10 рублей была выпущена в 1910 году при правлении императора Николая II. Изготовленная из золота 900 пробы, она имеет вес 8,6 г и диаметр 22,5 мм. На аверсе изображен портрет Николая II, окруженный надписью "Б.М. Николай II Император и самодержец Всеросс.".

Реверс содержит государственный герб Российской империи и номинал "10 рублей 1910 г.". Обозначение "ЕБ" указывает на инициалы минцмейстера Евгения Бабаева. Монеты в состоянии MS63 по шкале NGC являются хорошо сохранившимися и имеют высокую коллекционную ценность. Их стоимость на аукционах может достигать нескольких тысяч долларов США.
Остались эти монеты от предков? За каждую сегодня можно купить авто или дом10 рублей 1910 года ЕБ стоит 480 000 гривен (фото: скриншот violity.com)

5 рублей 1897 года АГ

Эта золотая монета номиналом 5 рублей была отчеканена в 1897 году на Санкт-Петербургском монетном дворе при правлении Николая II. Изготовленная из золота 900 пробы, она имеет вес 4,3 г и диаметр 18,5 мм.

На аверсе изображен портрет императора с надписью "Б.М. Николай II Император и самодержец Всеросс.". Реверс содержит государственный герб и номинал "5 рублей 1897 г.". Инициалы "АГ" принадлежат минцмейстеру Алексею Грачеву. Монеты в состоянии MS67+ являются чрезвычайно редкими и высоко ценятся коллекционерами. Их стоимость может превышать несколько тысяч долларов США.
Остались эти монеты от предков? За каждую сегодня можно купить авто или дом5 рублей 1897 года АГ стоит 440 000 гривен (фото: скриншот violity.com)

Червонец 1923 года ("Сеятель")

Эта золотая монета номиналом 10 рублей, известная как "червонец", была выпущена в 1923 году в период Советского Союза. На аверсе изображен рабочий-сеятель на фоне заводских труб и восходящего солнца, символизируя индустриализацию и развитие сельского хозяйства.

Реверс содержит герб РСФСР и номинал "Один червонец". Монеты в состоянии MS63 имеют высокий уровень сохранности и являются привлекательными для коллекционеров. Их стоимость на рынке может достигать нескольких тысяч долларов США.
Остались эти монеты от предков? За каждую сегодня можно купить авто или домЧервонец 1923 года стоит 390 000 гривен (фото: violity.com)

Рубль 1914 года ВС

Эта серебряная монета номиналом 1 рубль была отчеканена в 1914 году при правлении Николая II. Изготовленная из серебра 900 пробы, она имеет вес 20 г и диаметр 33,5 мм. На аверсе изображен портрет императора с надписью "Б.М. Николай II Император и самодержец Всеросс.". Реверс содержит государственный герб и номинал "Рубль 1914 г.".

Инициалы "ВС" принадлежат минцмейстеру Владимиру Смирнову. Монеты в состоянии MS63 хорошо сохранились и имеют значительную коллекционную ценность. Их стоимость может достигать нескольких сотен долларов США.
Остались эти монеты от предков? За каждую сегодня можно купить авто или домРубль 1914 года ВС стоит почти 300 000 гривен (фото: violity.com)

Ранее мы писали, как заработать легкие деньги на инвестициях в монеты.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Violity.com и Numizmat.com.ua.

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