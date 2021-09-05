Заллє дощами і похолодає до +11: де в Україні помітно посвіжішає

Погода в Україні 5 вересня буде прохолодна, хоча атмосферний фронт вже зміститься з території країни. У неділю буде переважно без опадів, і тільки в північних, західних і місцями південних регіонах пройдуть короткочасні дощі.

Про це йдеться в прогнозі на сайті Meteoprog .

Незважаючи на вологе повітря на півдні України, метеорологи попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в регіоні.

У Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях очікується мінлива хмарність, опадів не буде. Температура повітря вдень прогнозується на рівні +14... +19 градусів.

У Дніпропетровській області теж без дощів, буде трохи тепліше: від +17 до +20 градусів.

У Львівській області очікується ясна погода, без опадів. Стовпчики термометрів покажуть вдень +13... +16 градусів.

У Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях - мінлива хмарність, дощі не прогнозуються. Температура повітря близько +14... +17 градусів в денний час.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях буде похмуро і дощитиме. Стовпчики термометрів покажуть +14... +17 градусів.

На Закарпатті буде хмарно з проясненнями, без опадів. Тут температура повітря буде трохи тепліше, і порадує показниками в +19... +22 градусів.

У Житомирській та Сумській областях буде мінлива хмарність, дощі не очікуються. Стовпчики термометрів покажуть вдень +13... +16 градусів.

У Київській та Чернігівській областях буде хмарно з проясненнями, пройдуть дощі. Температура повітря вдень +11... +16 градусів.

У Харківській області мінлива хмарність, без опадів. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах +15... +18 градусів в денний час.

У Луганській та Донецькій областях прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Термометри вдень покажуть близько +17... +20 градусів.

В Одеській і Миколаївській областях буде мінлива хмарність. Температура повітря вдень становитиме + 20... + 23 градусів.

У Херсонській області та Криму буде ясно, опади не очікуються. Стовпчики термометрів покажуть близько +19... +23 градусів.

У Запорізькій області дощі не прогнозуються, буде ясна погода. Температура повітря близько +17... +20 градусів.