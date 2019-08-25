Якщо зачинилися двері: Комаровський розповів, як діяти батькам

Доктор Євген Комаровський розповів, що робити, якщо в квартирі або будинку зачинилися двері, а дитина залишилася всередині приміщення зовсім одна. Педіатр також розповів, як діяти, якщо в приміщенні є небезпека для дитини. Про це він написав у своєму блозі в Instagram.

Іноді маленька дитина може опинитися за зачиненими дверима. Головне – не панікувати, вважає доктор Комаровський. Він розповів, що потрібно робити в подібній ситуації.

"Якщо така надзвичайна подія сталася, і дитина опинилася в квартирі за зачиненими дверима, яку ви не можете відкрити або зламати, необхідно відразу викликати службу порятунку. Намагайтеся зберігати голосовий контакт з дитиною через двері, щоб вона була поруч з нею, а не в інших потенційно небезпечних для неї частинах квартири. При виклику рятувальників, необхідно чітко повідомити, що за зачиненими дверима маленька дитина і вказати на потенційні небезпеки для неї в квартирі, якщо вони є. Наприклад, на включену плиту", - пише доктор.

При цьому Комаровський зазначив, що самостійні спроби відкрити дверний замок при використанні сторонніх предметів без відповідних навичок може тільки погіршити ситуацію. Для більшої оперативності можна звернутися в комерційну компанію по відкриттю дверей.

Педіатр порадив відключити електроенергію чи воду з допомогою щитків на сходовій клітці.

"Також можна скористатися електричним щитком на сходовій клітці, щоб вимкнути електроенергію в квартирі. У сучасних будинках там же можна перекрити воду. Дізнайтеся заздалегідь як це зробити! У будь-якому випадку потрібно намагатися створювати і підтримувати у будинку максимально безпечне дитяче середовище, щоб в екстреній ситуації для дитини було як можна менше небезпек в квартирі", - додав педіатр.

Як попередити ситуацію:

Замініть в будинку всі замки, які закриваються при закритті дверей. Замки повинні бути справні і регулярно обслуговуватися. Якщо замок почав заїдати або зламався – відремонтуйте або замініть на новий. Мінімізуйте випадки, коли ви залишаєте дитину вдома одну. Покладіть запасні ключі в сумку, яку берете з собою. Розташуйте ключі поряд з дверима і завжди беріть їх до рук, навіть якщо відкриваєте двері сусідці. Дитина може сам закритися зсередини. Перевірте і демонтуйте усі клямки, дверні ланцюжки, гачки і шпінгалети в квартирі, які навіть теоретично може використовувати дитина.

Доктор Комаровський розповів, що робити, якщо зачинилися двері (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, що раніше Комаровський зробив попередження про популярні препарати.