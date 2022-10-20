В закрутке с грибами попался самый ядовитый: в Черкассах госпитализировали двоих детей

Случай отравления детей дикорастущими грибами был зарегистрирован в Уманском районе 18 октября. Как стало известно позже, в больнице самочувствие старшего мальчика ухудшилось, и его перевели в реанимационное отделение.

Отмечается, что после употребления грибной закрутки уже через полчаса у братьев проявились такие первые симптомы отравления:

слабость,

тошнота,

многократная рвота,

боль в животе,

головокружение,

повышение температуры.

Родители пострадавших мальчиков вызвали "скорую помощь", и детей доставили в клинику Маньковского поселкового совета в состоянии средней тяжести в детское отделение. Позже, 19 октября, юных пациентов направили для дальнейшего лечения уже в Черкасскую областную детскую больницу.

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Врачи дали важные рекомендации, как не отравиться дикорастущими грибами:

не давайте грибы детям до 5-7 лет, так как детский организм не в состоянии перерабатывать хитин, содержащийся в грибах;

не собирайте и не употребляйте в пищу незнакомые или сомнительные грибы;

не пробуйте сырые грибы на вкус;

дома еще раз проверьте собранные грибы, все сомнительные выбросьте.

"Грибы не являются продуктом первой жизненной необходимости, без них можно обойтись, без них можно прожить!!!" - подчеркивают медики.

Обратим внимание, что по данным украинских врачей, подавляющее большинство случаев отравления бледной поганкой - самым ядовитым грибом - происходят из-за ее сходства с зеленой сыроежкой. У них похожая форма, и отличается она только бахромой, на что можно не обратить внимание во время "тихой охоты".

Кроме того, бледную поганку часто принимают за опенок или шампиньон. И тут важно знать, что у настоящего шампиньона сухая, гладкая или слегка чешуйчатая округлая шляпка, белая или сероватая по цвету. Пластинки под шляпкой при прикосновении темнеют. А у бледной поганки пластинки цвет не меняют. К тому же у поганки совсем отсутствует мешковидная пленка у основания ножки, которая характерна для съедобного шампиньона. И еще один явный признак отличия - настоящие шампиньоны растут на открытых, хорошо освещенных местах, на опушках или вдоль лесных дорог, в болотистой местности и даже в огороде. А бледные поганки любят лиственные леса.