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В закрутке с грибами попался самый ядовитый: в Черкассах госпитализировали двоих детей

Коллаж РБК-Украина: дети попали в больницу Черкасс из-за отравления грибами
Автор: Владимир Костырин

В больницу Черкасс были госпитализированы двое мальчиков в возрасте 8 и 12 лет - братья кушали отваренные и замаринованные грибы рядовки серые, которые консервировала мать. В банке, вероятно, среди них была крайне опасная бледная поганка, которая и вызвала отравление.

Об этом передали в Главном управлении Черкасского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Случай отравления детей дикорастущими грибами был зарегистрирован в Уманском районе 18 октября. Как стало известно позже, в больнице самочувствие старшего мальчика ухудшилось, и его перевели в реанимационное отделение.

Отмечается, что после употребления грибной закрутки уже через полчаса у братьев проявились такие первые симптомы отравления:

  • слабость,
  • тошнота,
  • многократная рвота,
  • боль в животе,
  • головокружение,
  • повышение температуры.

Родители пострадавших мальчиков вызвали "скорую помощь", и детей доставили в клинику Маньковского поселкового совета в состоянии средней тяжести в детское отделение. Позже, 19 октября, юных пациентов направили для дальнейшего лечения уже в Черкасскую областную детскую больницу.

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Врачи дали важные рекомендации, как не отравиться дикорастущими грибами:

  • не давайте грибы детям до 5-7 лет, так как детский организм не в состоянии перерабатывать хитин, содержащийся в грибах;
  • не собирайте и не употребляйте в пищу незнакомые или сомнительные грибы;
  • не пробуйте сырые грибы на вкус;
  • дома еще раз проверьте собранные грибы, все сомнительные выбросьте.

"Грибы не являются продуктом первой жизненной необходимости, без них можно обойтись, без них можно прожить!!!" - подчеркивают медики.

Обратим внимание, что по данным украинских врачей, подавляющее большинство случаев отравления бледной поганкой - самым ядовитым грибом - происходят из-за ее сходства с зеленой сыроежкой. У них похожая форма, и отличается она только бахромой, на что можно не обратить внимание во время "тихой охоты".

Кроме того, бледную поганку часто принимают за опенок или шампиньон. И тут важно знать, что у настоящего шампиньона сухая, гладкая или слегка чешуйчатая округлая шляпка, белая или сероватая по цвету. Пластинки под шляпкой при прикосновении темнеют. А у бледной поганки пластинки цвет не меняют. К тому же у поганки совсем отсутствует мешковидная пленка у основания ножки, которая характерна для съедобного шампиньона. И еще один явный признак отличия - настоящие шампиньоны растут на открытых, хорошо освещенных местах, на опушках или вдоль лесных дорог, в болотистой местности и даже в огороде. А бледные поганки любят лиственные леса.

Напомним, перед этим мы писали, как ядовитые грибы маскируются под съедобные, и что важно знать при их сборе.

Как сообщалось ранее, недавно в Одессе в реанимацию попали двое детей, которые на детской площадке сорвали грибы, после чего, не помыв руки, дома брали другую еду.

Добавим, перед этим в Госпродпотребслужбе обратили внимание на важные правила об употреблении грибов, ведь отравиться можно даже съедобными.

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Черкассыгриби