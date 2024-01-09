Не закрывайте на это глаза: врач назвала признаки опухоли мозга

Когда нужно делать КТ и МРТ

По словам врача, обязательно обратиться к специалистам следует людям, постоянно испытывающим головную боль.

"Сразу думать, что у вас опухоль, не надо. Не пугайтесь, потому что куча заболеваний протекает с головной болью. если ничего не помогает - лучше сделать КТ и МРТ", - пояснила врач.

Врач рассказала, какие признаки могут быть тревожными (скриншот)

Признаки опухоли головного мозга

По словам Пинчук, не стоит игнорировать следующие симптомы:

постоянная головная боль

головокружение

потеря сознания (неоднократная)

тошнота, рвота

изменение в поведении (дезориентация во времени и пространстве, агрессия)

изменение в речи

паралич или слабость в руке или ноге, или все вместе

двоение в глазах

потеря массы тела.

Если человек замечает у себя что-нибудь из этих признаков, игнорировать это не стоит. Обязательно нужно обратиться к врачу и получить консультацию. Заниматься самолечением очень опасно.