RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не закрывайте на это глаза: врач назвала признаки опухоли мозга

Главные признаки опухоли мозга (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Опухоли головного мозга бывают злокачественными и доброкачественными, первичными и вторичными, но во всех случаях чем быстрее начнется лечение, тем лучше. Семейный врач Екатерина Пинчук рассказала, как вовремя заметить эту проблему. Существует несколько главных признаков.

Как распознать опухоль мозга, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Stories с Instagram-страницы Пинчук, Википедия.

Когда нужно делать КТ и МРТ

По словам врача, обязательно обратиться к специалистам следует людям, постоянно испытывающим головную боль.

"Сразу думать, что у вас опухоль, не надо. Не пугайтесь, потому что куча заболеваний протекает с головной болью. если ничего не помогает - лучше сделать КТ и МРТ", - пояснила врач.

Врач рассказала, какие признаки могут быть тревожными (скриншот)

Признаки опухоли головного мозга

По словам Пинчук, не стоит игнорировать следующие симптомы:

  • постоянная головная боль
  • головокружение
  • потеря сознания (неоднократная)
  • тошнота, рвота
  • изменение в поведении (дезориентация во времени и пространстве, агрессия)
  • изменение в речи
  • паралич или слабость в руке или ноге, или все вместе
  • двоение в глазах
  • потеря массы тела.

Если человек замечает у себя что-нибудь из этих признаков, игнорировать это не стоит. Обязательно нужно обратиться к врачу и получить консультацию. Заниматься самолечением очень опасно.

Читайте РБК-Украина в Google News
лікарі