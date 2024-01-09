Не закрывайте на это глаза: врач назвала признаки опухоли мозга

Опухоли головного мозга бывают злокачественными и доброкачественными, первичными и вторичными, но во всех случаях чем быстрее начнется лечение, тем лучше. Семейный врач Екатерина Пинчук рассказала, как вовремя заметить эту проблему. Существует несколько главных признаков.
Как распознать опухоль мозга, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Stories с Instagram-страницы Пинчук, Википедия.
По словам врача, обязательно обратиться к специалистам следует людям, постоянно испытывающим головную боль.
"Сразу думать, что у вас опухоль, не надо. Не пугайтесь, потому что куча заболеваний протекает с головной болью. если ничего не помогает - лучше сделать КТ и МРТ", - пояснила врач.
Врач рассказала, какие признаки могут быть тревожными (скриншот)
По словам Пинчук, не стоит игнорировать следующие симптомы:
Если человек замечает у себя что-нибудь из этих признаков, игнорировать это не стоит. Обязательно нужно обратиться к врачу и получить консультацию. Заниматься самолечением очень опасно.
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